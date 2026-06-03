Die Influencerin und Krankenschwester aus Ludwigshafen und der Sport-Influencer haben ein Paar. Sie haben ein romantisches Video auf Instagram veröffentlicht.

Kim Schiele und Willi Banner machen ihre Liebe offiziell. Die Influencer in und Krankenschwester aus Ludwigshafen und der Sport- Influencer haben ein Paar. Sie haben ein romantisches Video auf Instagram veröffentlicht.

Kim Schiele arbeitet als Krankenschwester in der Notaufnahme und hat 1,1 Millionen Follower auf Instagram. Sie hat ihre Liebe zu Willi Banner bei der Kennenlernshow 'Let's Dance' gezeigt. Willi Banner ist ein Fitness- und Lifestyle-Influencer mit 2,1 Millionen Fans. Er hat sich nach seinem Ausscheiden aus der Show zu seinem Beziehungsstatus geäußert.

Kim Schiele ist glücklich und wünscht jedem Menschen, einmal dieses Gefühl zu erleben, das sie bei Willi hat. Sie sagen, dass sie sich nicht vorstellen können, ohne ihn zu sein. Willi Banner muss bald eine zweite Finger-OP unterziehen und braucht viel Fürsorge. Seine Freundin Kim Schiele ist auch Krankenschwester und kann ihm helfen.

Sie haben ihre Liebe offiziell gemacht und können jetzt ihren Alltag zeigen





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