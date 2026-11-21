Kim Virginia Grey bleibt auf Instagram verschwunden. Leon Shankara vermutet dahinter die Magie seiner Ahnen.

bleibt weiterhin von der Bildfläche verschwunden: Auf Instagram ist die Realitydarstellerin nach wie vor nicht zu finden. Warum sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ist bislang nicht bestätigt.

Ihr einstiger bester Freundbei "The Ultimate Hype" brachte der Social-Media-Star, der auch als Promi-Schamane bekannt ist, eine eher ungewöhnliche Erklärung ins Spiel. Er hält es für möglich, dass die Kräfte seiner Vorfahren etwas mitaktuellem Offline-Status zusammenhängen. Belegen kann er diese Verbindung allerdings nicht. Fest steht lediglich, dass die Reality-TV-Bekanntheit derzeit keine öffentliche Instagram-Präsenz hat.

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Warumseine Sichtweise noch genauer aus.

"Ich habe ihr ja viel von meiner Energie gegeben. Viel von meinen Ahnen, die Magie meiner Ahnen mit ihr geteilt, bis sie uns dann verraten hat. Und das mögen halt meine Ahnen gar nicht. Da muss ich gar nicht viel tun.

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Und dann kommt Gerechtigkeit. Und die sehen wir jetzt vielleicht gerade", erklärte er.

Außerdem stellte der Schamane eine Verbindung zu"Dann fällt dein Leben manchmal so ein bisschen auseinander. Ich meine, ihr ganzer Lebensinhalt ist ja gesehen werden, stattfinden. Und das tut sie gerade nicht.

"Fassade blicken und sie als "mehr Fake als real" wahrnehmen. Einen nachweisbaren Auslöser für ihre Social-Media-Pause nennt der Realitystar jedoch nicht. Ob seine spirituelle Erklärung tatsächlich etwas mit, dass sie das entsprechende Material im Container nicht zeigen könne, da sie dort kein Handy habe. Wann und auf welchem Weg das angekündigte Video veröffentlicht werden sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Auch später gab es überInstagram-Account zunächst keine Aufklärung, denn das Profil ist weiterhin deaktiviert. Dadurch rückt nun erneut die Frage in den Vordergrund, weshalb sich die Social-Media-Bekanntheit momentan nicht auf der Plattform zeigt. Eine bestätigte Antwort darauf liegt bisher nicht vor. Wie findet ihr es, dass Leon Kims Rückzug als mögliche "Gerechtigkeit" seiner Ahnen deutet?