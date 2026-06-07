Kim Yo Jong lehnt nukleare Abrüstung Nordkoreas ab, während Xi Jinping Nordkorea besucht

Kim Yo Jong, Schwester von Machthaber Kim Jong Un, lehnt diplomatische Bemühungen für eine nukleare Abrüstung Nordkoreas ab, während Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping Nordkorea besucht. Machthaber Kim Jong Un hat den Status seines Landes als Atomwaffenmacht für nicht verhandelbar erklärt.

Nordkoreas Kim Yo Jong , Schwester von Machthaber Kim Jong Un, erteilt Bemühungen zur nuklearen Abrüstung des Landes eine klare Absage. Ihre Aussage erfolgt nur wenige Stunden vor dem ersten Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten seit 2019.

Machthaber Kim Jong Un, hat den Status ihres Landes als Atomwaffenmacht für nicht verhandelbar erklärt. Nordkoreas Status als Nuklearwaffenstaat sei eine "unumkehrbare Realität - unabhängig davon, ob andere ihn anerkennen oder nicht", teilte die 38-Jährige über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit. Feindliche Kräfte sollten ihre "Tagträume von einer Denuklearisierung aufgeben". Damit erteilte Kim Yo Jong diplomatischen Bemühungen für eine nukleare Abrüstung Nordkoreas eine klare Absage.

Erst am Freitag hatte ein Sprecher des US-Außenministeriums gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap gesagt, die Vereinigten Staaten blieben offen für einen Dialog mit Nordkorea "ohne Vorbedingungen" und hielten "weiterhin an dem Ziel einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas fest". Aussagen erfolgen kurz vor einem angekündigten Staatsbesuch von Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping. Der chinesische Präsident wird am Montag erstmals seit 2019 wieder Nordkorea besuchen. China ist Nordkoreas einziger formeller Bündnispartner auf Grundlage eines gegenseitigen Beistandsvertrags.

Die beiden Staaten kämpften Seite an Seite während des Koreakriegs (1950-53). Nordkorea unterliegt wegen seines Atom- und Raketenprogramms seit rund zwei Jahrzehnten umfangreichen UN-Sanktionen. Zuletzt hatten China und Russland im UN-Sicherheitsrat weitere Strafmaßnahmen gegen Nordkorea blockiert.

Zudem verhinderten sie die Verlängerung des Mandats eines UN-Expertengremiums, das die Umsetzung der Sanktionen überwacht hatte





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