Kimberly Scott confesses to driving under the influence of alcohol and fleeing the scene of a crash after being caught on police photo.

Kimberly Scott (51), former wife of Eminem (53), has been charged with driving her Range Rover under the influence and fleeing the scene of a crash in Michigan. She has entered a conditional plea to both charges in a no contest agreement, admitting to driving under the influence and fleeing the scene of a crash. The mugshot of Kimberly Scott, showing her disheveled appearance with deep gashes on her face, has been released.

Kimberly Scott (51), Ex-Frau von Eminem (53), wird beschuldigt, unter Alkoholeinfluss in ein geparktes Auto gefahren zu sein und den Unfallort, ohne den Vorfall zu melden, verlassen zu haben.

Jetzt legte sie vor Gericht ein "No-Contest"-Geständnis ab. Eine Erklärung, mit der sie die Vorwürfe weder bestreitet noch einräumt. Damit bekennt sie sich faktisch der Trunkenheit am Steuer sowie der Fahrerflucht schuldig. Inzwischen wurden auch das Polizeifoto – der Mugshot – veröffentlicht, der Kimberly Scott nach ihrer Festnahme zeigt.

Auf der Aufnahme wirkt sie erschöpft und abwesend, ihr Gesicht ist gezeichnet durch tiefe Tränensäcke. Die Haare sind kurz geschnitten, Kims allgemeiner Zustand wirkt mitgenommen





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Kimberly Scott Eminem Driving Under The Influence Fleeing The Scene Of A Crash Mugshot

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