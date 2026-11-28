Andrea Kimi Antonelli erklärt, warum er trotz dominanter Trainingsleistungen die Poleposition in Katar verpasste und welche Schwierigkeiten der Soft-Reifen bereitete

Andrea Kimi Antonelli erklärt, warum er trotz dominanter Trainingsleistungen die Poleposition in Katar verpasste und welche Schwierigkeiten der Soft-Reifen bereitetegeschlagen geben. Rund anderthalb Zehntelsekunden fehlten dem amtierenden Formel-1-Weltmeister auf die Poleposition.

Ausschlaggebend waren laut Antonelli insbesondere Schwierigkeiten im zweiten Streckenabschnitt und ein mangelndes Vertrauen in den Soft-Reifen. Dabei war der Italiener nach seinen beeindruckenden Trainingsleistungen als Favorit in die Qualifikation gegangen. Bereits im ersten Freien Training hatte er Russell mehr als eine halbe Sekunde abgenommen, auch im zweiten Training war Antonelli mit einem Vorsprung von etwas mehr als anderthalb Zehntelsekunden Schnellster gewesen. Im entscheidenden Moment drehte Russell das teaminterne Kräfteverhältnis jedoch um.

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"Er hat einen unglaublichen Job gemacht", lobt Antonelli seinen Teamkollegen nach dem Qualifying. "Auf meiner Seite hatte ich heute große Schwierigkeiten im zweiten Sektor. Ich habe es einfach nicht geschafft, die Kurvenabfolge richtig hinzubekommen.