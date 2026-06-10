Kimi Antonelli: Der jüngste Grand-Prix-Sieger und Rekordhalter für einen Grand Slam

Kimi Antonelli hat in Monaco nicht nur den fünften Erfolg in Serie gefeiert, sondern auch den nächsten Rekord gebrochen. Der Mercedes-Pilot hat als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte einen Grand Slam gewonnen, indem er die Pole, das Rennen und die schnellste Runde in Folge holte. Antonelli hat damit Max Verstappen und Sebastian Vettel überholt und ist nun auf Platz drei in der Liste der Fahrer mit dem meisten Siegen in Serie. Mit fünf Erfolgen in Serie hat Antonelli bereits eine illustre Runde betreten und ist auf einer Stufe mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Fehlt nur noch der Titel, um zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten zu werden.

Mit seinem Sieg in Monaco holte er nicht nur den fünften Erfolg in Serie, sondern wurde dazu noch der jüngste Grand-Prix-Sieger auf der traditionsreichen Strecke im Fürstentum.

Dort, wo die Mauern so eng liegen und die höchste Konzentration gefragt ist. Doch damit nicht genug – Antonelli hat in Monte Carlo den nächsten Rekord gebrochen. Denn: Der Mercedes-Pilot hat an diesem Rennwochenende als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte einen Grand Slam gewonnen. Bedeutet: Antonelli holte erst die Pole, führte dann das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an und sicherte sich noch die schnellste Runde.

Früher als Antonelli – im Alter von 19 Jahren und 286 Tagen – gelang das noch keinem. Insgesamt feierten dieses Kunststück eh nur 27 Fahrer in der Historie der Königsklasse. Mit dem Triumph in Monaco überflügelte er damit Max Verstappen, der seinen ersten Grand Slam erst im Alter von 23 Jahren und 277 Tagen feiern durfte.

Auf Platz drei in dieser Liste rangiert nun Sebastian Vettel, der beim Großen Preis von Indien 2011 die Kriterien im Alter von 24 Jahren und 119 Tagen erfüllte. In einer anderen Liste sind Verstappen und Vettel noch vor dem neuen Shootingstar der Formel 1: Siege am Stück. Hier führt der Holländer mit zehn Erfolgen in Serie aus der Saison 2023 vor dem Heppenheimer (neun/Saison 2013). Antonelli hat nun beeindruckende fünf Siege.

Um Verstappen auch hier zu überholen, müsste er also die Rennen in Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa und Budapest gewinnen. Kimi Antonelli (19/r. ) steht was Siege in Serie angeht schon auf einer Stufe mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41)Aber: Selbst wenn es nur bei den fünf Erfolgen bleibt, hat sich der Italiener bereits jetzt in eine illustre Runde eingetragen. Erst neun Fahrern gelangen fünf Siege in Folge oder mehr.

Schon jetzt steht Antonelli dabei auf einer Stufe mit Lewis Hamilton (41). Dem Rekordsieger (104 Grand-Prix-Erfolge) gelangen nie mehr als fünf Rennerfolge in Serie. Und: Der 19-Jährige hat jetzt schon Formel-1-Größen wie Ayrton Senna, Alain Prost, Fernando Alonso (alle vier Siege) oder Juan Manuel Fangio (drei) überholt. Ein weiterer Beweis, auf welchen großen Spuren Antonelli unterwegs ist.

Fehlt nur noch der Titel. Natürlich würde er sich damit auch zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten küren – der nächste Rekord





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