Kimi Antonelli dominiert FT2: Ferrari-Probleme vertiefen Mercedes-Führung

Kimi Antonelli siegt im zweiten Training in São Paulo. Ferrari kämpft mit Balance und Energie, während Mercedes die Spitze festigt. Details zum Longrun.

Kimi Antonelli hat im zweiten freien Training zum Formel-1-Rennwochenende in São Paulo die absolute Dominanz an den Tag gelegt. Der frischgebackene Weltmeister war nicht nur im schnellen Einzelzeitfahren die beste Zeit gefahren, sondern festigte seine Führungsposition auch in den entscheidenden Longruns. Mercedes präsentierte sich dabei als das Maß der Dinge, vor einem Ferrari-Team, das massive technische Schwierigkeiten bei der Fahrzeugbalance und der Energieverwaltung ausweist.

Die Leistungen im brasilianischen Grand-Prix-Wochenende werden durch hohe Reifenverschleißraten erschwert, was kleine Zeitunterschiede statistisch stark gewichtet. Nach einer entsprechenden Bereinigung der Datenlag war Kimi Antonelli auch in den Simulationsläufen unangefochten der Schnellste. Sein Teamkollege und Mercedes-Kommunikationschef Bradley Lord bestätigte den starken Start des Silberpfeils, verwies jedoch darauf, dass beide Piloten noch mit Untersteuerungsproblemen kämpfen, die seit dem Update-Paket aus Malaysia eigentlich überwunden sein sollten.

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Mercedes-Führung im Longrun vertieft

Im bereinigten Durchschnitt der Simulationsläufe lag Lewis Hamilton mit einem Rückstand von 1,090 Sekunden pro Runde praktisch auf demselben Niveau wie Max Verstappen, der den dritten Platz mit 0,474 Sekunden Abstand zu Antonelli belegte. Ferrari hingegen befand sich in diesem Bereich nicht mehr in der Nähe der Spitzengruppe, sondern kämpfte mitten im Feld. Charles Leclerc lag im bereinigten Longrun-Durchschnitt 1,072 Sekunden pro Runde langsamer als Antonelli, was auf erhebliche Defizite der Scuderia hindeutet.

Die Analyse der Sektorzeiten zeigt deutlich, wo Mercedes seine strategischen Vorteile ausspielt. Im ersten Sektor war das Silberpfeil-Fahrzeug vergleichsweise langsam, dort legte Ferrari zunächst ein hohes Tempo vor. Im zweiten und dritten Sektor, die kurvenreiche Abschnitte und hohe Höchstgeschwindigkeiten auf den Geraden abverlangen, drehte sich das Bild jedoch vollständig. Mercedes überzeugte in beiden Bereichen, was auf ein hervorragend ausbalanciertes Auto schließen lässt, das nicht nur auf den Geraden stark ist.

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Ferrari kämpft mit Balance und Energie

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gab nach dem Training zu, dass sowohl Probleme mit der Fahrzeugbalance als auch Schwierigkeiten bei der Energiebereitstellung bestanden. Er erklärte, dass Charles Leclerc auf seiner schnellsten Runde auf der Geraden einige Zehntelsekunden verloren habe, was er jedoch als kein Drama einstufte. Entscheidender sei das allgemeine Gefühl des Autos, das noch nicht dem Ziel des Teams entspreche. Vasseur verwies auf die Asphaltbeschaffenheit, die im Gegensatz zu den Bedingungen vor einer Woche stehe und somit viel Anpassungsarbeit erfordere.

Die Schwierigkeiten von Ferrari zeigten sich besonders im zweiten Sektor, der stark kurvig ist, sowie im dritten Sektor, wo das Team teilweise nur das Niveau von Aston Martin erreichte. Max Verstappen verlor im Red Bull Racing-Fahrzeug in allen drei Sektoren relativ konstant Zeit auf Mercedes, ohne dass ein einzelner, klar definierter Schwachpunkt ausgemacht werden konnte. Dies deutet auf eine allgemeine Geschwindigkeitsnachteile im Vergleich zum führenden Team hin.

Lando Norris bestätigt Mercedes-Überlegenheit

Lando Norris vom McLaren-Team bestätigte die Beobachtung, dass Mercedes in der zweiten Session stärker wirkte. Er bezeichnete das Ergebnis im ersten freien Training als angenehme Überraschung, hatte im zweiten Training jedoch im Vergleich zu Mercedes mehr Schwierigkeiten. Norris gab an, im Grunde auf jeder Runde etwa zwei Zehntelsekunden zurückgelegen zu haben. Dennoch zog er ein positives Fazit zu den neuen Updates, die bereits den gewünschten Effekt gezeigt hätten, auch wenn zunächst nur ein Teil der Komponenten am Auto verbaut war.

Für das kommende Training am Samstag soll das komplette Update-Paket bei McLaren zusammengeführt werden. Damit ist abzusehen, dass das Feld hinter den Topteams noch enger zusammenrückt. Ein spannender Dreikampf zwischen Racing Bulls, Audi und Alpine zeichnet sich ab, wobei kleine Unterschiede am Samstag und Sonntag bereits mehrere Positionen verschieben können. Gabriel Bortoleto wurde bei seinem Heimspiel im zweiten freien Training als bester Fahrer außerhalb der Spitzengruppe geführt.