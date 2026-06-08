Kimi Antonelli dominiert Monaco: 19-Jähriger gewinnt sensationell fünftes Rennen in Folge

Der 19-jährige Italiener Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Monaco gewonnen und damit seine Siegesserie auf fünf Rennen ausgebaut. Internationale Medien feiern den jungen Mercedes-Piloten, während Lewis Hamilton mit einer五位-Sekunden-Strafe dennoch auf das Podium kommt. Kim Kardashian sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Der erst 19-jährige Italiener Kimi Antonelli hat den prestigeträchtigen Großen Preis von Monaco gewonnen und damit seine beeindruckende Siegesserie auf fünf Rennen in Folge ausgebaut.

Die internationale Presse überschlägt sich mit Lob für den jungen Talent, das nach Pole-Position und Rennsieg nun auch an der Spitze der Weltmeisterschaft steht. Während der junge Italiener die Schlagzeilen beherrscht, sorgt auch Lewis Hamilton mit einer Fünf-Sekunden-Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse für Aufmerksamkeit.

Zudem wird die Beziehung zu Kim Kardashian thematisiert, die Hamilton von der Tribüne aus beobachtete und mit Champagner bespritzte. Italienische Medien wie Corriere dello Sport, Tuttosport und Gazzetta dello Sport feiern Antonelli als außergewöhnliches Talent. Der Corriere dello Sport spricht von Worten, die fehlen, um Antonellis Dominanz bei dem legendären Rennen zu beschreiben. Tuttosport betont, dass der Mercedes-Pilot nicht mehr zu stoppen sei und seinen Verfolgern keine Chance lasse.

Die Gazzetta dello Sport weist darauf hin, dass Antonelli trotz des Sieges zur Vorsicht mahnt, während er seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbaut. Auch spanische Medien wie Marca und Mundo Deportivo heben hervor, dass Antonelli der größte Gewinner von Monaco sei und mit nur 19 Jahren bereits seinen ersten Sieg bei diesem Rennen errungen habe. Britische Zeitungen wie The Sun, Daily Mail und Independent beschreiben Antonelli als Wunderkind, das mit seiner Leistung weit über sein Alter hinausrage.

The Sun fokussiert sich auf dieShow von Lewis Hamilton und Kim Kardashian, während die Daily Mail scherzhaft nach seiner Geburtsurkunde fragt. Der Independent betont, dass Antonelli als jüngster Sieger des Rennens in die Geschichte eingegangen ist. Französische Medien wie L'Equipe und Le Parisien berichten von einem chaotischen Rennende und dem besonderen Moment für Isack Hadjar, der gemeinsam mit Lewis Hamilton auf dem Podium stand.

Österreichische und schweizerische Medien wie Kurier, Oe24.at und Kronen-Zeitung sowie Blick heben Antonellis Rekord als jüngster Sieger und seine einzigartige Serie von fünf Siegen ohne Weltmeisterschaftstitel hervor. Insgesamt zeigt die internationale Berichterstattung, dass der junge Italiener nicht nur sportlich, sondern auch medial im Fokus steht





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