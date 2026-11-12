Kimi Antonelli erobert mit trikoloren Haaren Brixworth und schockiert Toto Wolff

Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli überrascht Mercedes-Chef Toto Wolff in Brixworth mit einer italienischen Trikolore-Frisur. Der junge Italiener genießt die Reaktionen.

Der junge italienische Rennfahrer Kimi Antonelli hat das Personal in der Mercedes-Fabrik in Brixworth mit einer spektakulären Geste überrascht. Der 20-Jährige, der erst kürzlich als jüngster Fahrer aller Zeiten zum Weltmeister gekürt wurde, präsentierte sich dort mit lockigen Haaren in den Farben der italienischen Flagge. Grün, Weiß und Rot bildeten dabei die dominierenden Töne seiner Frisur. Diese farbenfrohe Erscheinung sorgte für unverhoffte Aufmerksamkeit im Herzen des deutschen Motorsport-Turbinen-Zentrums.

Antonellis trikolore Geste überrascht Mercedes-Chef

Die Reaktion von Mercedes-Boss Toto Wolff fiel deutlich emotionaler aus, als der Weltmeister-Auftritt auf der Rennstrecke zuvor. Der 54-jährige Geschäftsführer blickte Antonelli ungläubig an, während der junge Italiener sichtlich amüsiert über die Situation lachte. Wolffs erste Worte spiegelten seine Verwirrung wider, als er fragte, ob es sich bei dieser Haarfarbe um eine Flagge handle. Zudem äußerte er den skeptischen Kommentar, ob Antonelli für diese mutige Entscheidung finanziell entschädigt worden sei.

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Antonelli selbst gab an, genau auf diese Reaktion gewartet zu haben. Er bestätigte in einem Clip, den Mercedes bei der Plattform X veröffentlichte, seine Absicht. Die Aktion diente dabei nicht nur als humorvoller Kommentar, sondern auch als starker visueller Ausdruck seiner italienischen Identität. Diese Geste markiert einen weiteren Höhepunkt in seiner kurzen, aber schon beeindruckenden Karriere in der Formel 1. Der Weltmeister hat damit gezeigt, dass er auch außerhalb des Cockpits für mediale Aufmerksamkeit sorgt.

George Russell bleibt britische Flagge in den Haaren

Während Antonelli mit den italienischen Farben glänzte, blieb sein Mercedes-Kollege George Russell den britischen Traditionen treu. Eine Mitarbeiterin der Fabrik wandte sich direkt an den 28-jährigen Briten und fragte ihn scherzhaft, warum er nicht den Union Jack, die Flagge des Vereinigten Königreichs, in den Haaren trage. George Russell reagierte darauf mit der lakonischen Antwort: "Ich weiß, ich weiß…" Er entschied sich bewusst gegen eine ähnliche Farbreaktion und behielt sein natürliches Haar bei.

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Diese Kontrastierung zwischen den beiden Fahrern unterstrich die unterschiedlichen nationalen Identitäten im Team. Während der Italiener mit den Farben seines Heimatlandes aufwartete, verzichtete der Brite auf eine entsprechende Geste. Dies sorgte für eine leichte Spannung im Teamumfeld, die jedoch vor allem humorvoll gemeint war. Die Frage der Mitarbeiterin an Russell verdeutlichte zudem die Erwartungen der Fans, die oft nationale Symbole mit den Fahrern verbinden.

Vergleiche mit Pixar-Figur Guido aus dem Film Cars

Fans der Animationswelt zogen sofort Vergleiche zur Figur Guido aus dem Pixar-Film "Cars" aus dem Jahr 2006. In diesem Film trägt der kleine Gabelstapler Guido eine wuschelige Perücke in den italienischen Landesfarben. Diese visuelle Ähnlichkeit wurde von vielen Beobachtern sofort erkannt und kommentiert. Der Charakter Guido ist dabei als großer Ferrari-Fan bekannt, was den Kontrast zu Antonellis Zugehörigkeit zu Mercedes ironisch erscheinen lässt.

Trotz dieser parodistischen Elemente nahm Antonelli die Reaktionen gelassen auf. Er sagte, dass er mit dem Spott gerechnet habe und es in Ordnung finde, wenn man sich über seine Farbenfrisur unterhält. Der 20-Jährige betonte, dass es trotz der "blöden Sprüche" ein großartiger Tag gewesen sei. Der Austausch mit den Menschen in der Fabrik habe den Moment wertvoll gemacht, unabhängig von der äußeren Erscheinung.

Langfristige Folgen und geplante Ausstellung im Hauptsitz

Toto Wolff spekulierte darauf, dass Antonelli die Kommentare zu seiner Frisur noch lange Zeit hören werde. Er vermutete, dass der 20-Jährige die Reaktionen für mindestens fünf Jahre ertragen müsse, da das Bild so außergewöhnlich sei. Mercedes plant jedoch, ein Feierfoto mit Antonellis bunten Haaren in der Fabrik aufzuhängen. Dies soll als permanente Erinnerung an den Weltmeister-Erfolg und die humorvolle Seite des Teams dienen.

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Der Erfolg des Konstrukteurstitels, den Antonelli und George Russell eine Woche nach dem Großen Preis von Mexiko errangen, wurde so mit einer einzigartigen Anekdote verknüpft. Die Kombination aus sportlichem Triumph und persönlicher Performance in Brixworth prägt das Bild der aktuellen Mercedes-Ära. Antonellis mutige Wahl zeigt, wie selbstbewusst er in seiner Rolle als Weltmeister agiert und die Aufmerksamkeit des öffentlichen Interesses nicht scheut.