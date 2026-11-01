Kimi Antonelli F1-Weltmeister: Mercedes-Debütling siegt in Mexiko

Kimi Antonelli wird jüngster F1-Weltmeister. Mit Platz drei in Mexiko sichert er sich den Titel vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Mercedes triumphiert.

Der italienische Formel-1-Fahrer Kimi Antonelli hat die Weltmeister schaft vorzeitig gewonnen. Er belegte den dritten Platz beim Rennen in Mexiko, während Max Verstappen siegte. Antonelli kürt sich dadurch zum jüngsten Champion in der Geschichte der Formel-1. Der Sieg fiel traditionell zum Día de Muertos, dem Totenfest.

Historischer Triumph in Mexiko

Durch diesen dritten Platz sicherte sich der Wunderkind-Fahrer den historischen Titel in der Motorsport-Königsklasse. Seine Saison war außerordentlich erfolgreich. Nach neun Siegen und sechzehn Podiumsplatzierungen in neunzehn von insgesamt dreiundzwanzig Rennen ist der Weltmeistertitel der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere. Er zeigt enorme Geschwindigkeit und bleibt auch unter großem Druck sehr cool. In seiner erst zweiten Formel-1-Saison rasten viele große Champions zu dominanten Triumphen. Antonelli folgte diesem Weg nun ebenfalls.

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Es ist ein weiterer historischer Meilenstein für ihn. Antonelli ist der erste italienische Weltmeister seit Alberto Ascari. Ascari holte seinen zweiten und letzten Titel im Jahr neunzehnhundertfünfzig und fuhr für Ferrari. Für das Team Mercedes ist es zudem der erste Fahrer-Titel seit dem Jahr zweiundzwan zig. Der Erfolg krönt ein verheißungsvolles Debüt in der höchsten Motorsportklasse.

Strategische Führung und Qualifying

Die Bedingungen für den Titelgewinn waren optimal. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hatte im Qualifying am Samstag seine Pflicht erfüllt. Er sicherte sich erstmals als Ferrari-Pilot die Pole-Position. Dies geschah erstmals nach mehr als drei Jahren. Sein Teamkollege George Russell ging als Zweiter ins Rennen. Sie waren zum Siegen verdammt, wollten sie die Titelentscheidung noch einmal aufschieben. Antonelli hingegen hatte sein Schicksal erstmals selbst in der Hand.

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Er startete von Platz vier und hatte eine komfortable Ausgangslage. Der neunte Platz hätte ihm in jedem Fall zum Triumph gereicht. Der Trubel der vergangenen Wochen war an dem sonst so unbeschwerten Antonelli nicht spurlos vorbeigegangen. Zuerst fing er sich einen Virus ein, der ihn unter der Woche ausbremste. Nach der unbefriedgenden Zeitenjagd am Samstag gestand er zu, dass er vielleicht ein bisschen angespannt war.

Rennen unter Kontrolle

Am Sonntag fühlte sich Antonelli jedoch sehr gut. Auf eine kontrollierte Titelfahrt hatte er an einem absolut aufregenden Tag keine Lust. Er kündigte an, mindestens auf das Podium fahren zu wollen. Noch weit vor dem Rennstart stand er arm in Arm mit seinem Vater Marco in der Garage. Er scherzte und blickte lächelnd auf seinen Mercedes. Auch für einen Geburtstagsstreich blieb noch Zeit.

Antonelli schmierte Ingenieur Andrew Shovlin Schlagsahne ins Gesicht. Beim Start hielt er sich dann aus den Zweikämpfen seiner Mitstreiter heraus. George Russell verlor mehrere Positionen im Feld. Er kassierte zudem eine Zeitstrafe wegen einer Kollision mit dem Red-Bull-Piloten Isack Hadjar.

Entscheidung am Zielstrich

Dem Monegassen Charles Leclerc wurden fünf Sekunden Strafe aufgebrummt. Er führte zunächst das Feld an, vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Beide beklagten sich per Funk mehrmals über die milde Strafe. Nach den ersten Reifenwechseln übernahm Verstappen dann die Führung. Grund war, dass Leclerc seine Strafe absitzen musste. Wenig später kamen alle Autos an die Box.

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Ein Einschlag von Valtteri Bottas sorgte für Unterbrechungen. Das Rennen musste für Aufräumarbeiten unterbrochen werden. In der Boxengasse wirkte Antonelli in dieser Phase selbstsicher. Er grinste im Gespräch mit seinem Team. Beim stehenden Neustart blieb Verstappen vorn. Hamilton schob sich an Leclerc vorbei. Auch Antonelli überholte den Monegassen.

Er war nun Dritter und fuhr seinem großen Triumph entgegen. Die Situation war klar. Der Titel war sicher. Alle anderen Fahrer mussten nun nur noch um die Plätze kämpfen. Antonelli bestätigte seine enorme Reife und sein Talent. Er wurde zum jüngsten Champion der Formel-1-Geschichte. Sein Name ist damit unsterblich gemacht. Die Freude bei Mercedes war entsprechend groß. Es war ein perfekter Abschluss für eine überragende Saison. Der Weg zur Spitze war hart, aber der Lohn ist nun Geschichte.