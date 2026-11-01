Kimi Antonelli: F1-WM-Titel in Mexiko möglich bei Platz 9

Kimi Antonelli steht dem ersten F1-WM-Titel nahe. Ein Platz 9 beim Rennen in Mexiko sichert den Sieg. Infos zur Live-Übertragung und Strategie.

Der italienische Mercedes -Pilot Kimi Antonelli hat durch seinen Sieg beim USA-Grand-Prix in Austin seine Dominanz in der laufenden Formel-1-Saison erneut untermauert. Obwohl er rechnerisch noch nicht offiziell den Titel gewonnen hat, fehlt dem Youngster nur noch wenig, um seinen ersten Weltmeistertitel einzufahren. Mit einem deutlichen Punktevorsprung auf seine Verfolger ist die Mathematik nun sehr einfach, und schon das nächste Rennen in Mexiko könnte entscheidend sein.

Punktevorsprung sichert WM-Sieg schnell

In der aktuellen Saison sind noch fünf weitere Rennen auf dem Kalender verzeichnet. Da es in der kommenden Saisonstruktur keine Sprint-Rennen mehr gibt, stehen insgesamt nur noch 125 Punkte zu vergeben. Die Lage ändert sich jedoch noch zugunsten von Antonelli, falls die letzten beiden Rennen aufgrund der andauernden Krise im Nahen Osten abgesagt werden müssten. In diesem Fall würde das Rennen in Imola als Ersatz ausfallen, wodurch ein weiteres Punktspiel entfällt. Mit einem aktuellen Vorsprung von mehr als 100 Punkten wäre Antonelli in diesem Szenario bereits im Wohnzimmer Weltmeister, sollten die Veranstaltungen nicht stattfinden.

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Nur Platz neun nötig in Mexiko

Der Sieg in Texas hat den Vorsprung auf die beiden verbliebenen Konkurrenten weiter vergrößert. Die Hürde für den Titelgewinn beim nächsten Grand-Prix in Mexiko ist überraschend niedrig. Wenn Antonelli das Rennen in Mexiko mindestens auf dem neunten Platz beendet, ist der Titel für ihn sicher, unabhängig davon, auf welchen Plätzen seine Rivalen finishen. Selbst wenn sein Teamkollege George Russell das Rennen gewinnt und die maximalen 25 Punkte einfährt, würde Antonelli durch die zwei Punkte für Rang neun weiterhin einen Vorsprung von 100 Zählern behalten. Aufgrund der Regel, dass mehr Saisonsiege als Kriterium gelten, würde ihm der Titel trotz dieses Punktestands zugesprochen werden.

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Auch ohne Ziel zum Weltmeister

Interessant ist, dass Antonelli den Weltmeistertitel theoretisch auch erringen kann, ohne das Rennen in Mexiko überhaupt zu beenden. Allerdings darf in diesem Fall weder Russell noch Lewis Hamilton das Rennen gewinnen. Eine weitere Konstellation sieht vor, dass er als Zehnter Weltmeister werden kann, wobei dann Russell das Rennen nicht gewinnen darf. Verglichen mit historischen Leistungen ist dies schnell möglich. Michael Schumacher sicherte sich seine Meisterschaft im Jahr 2002 bereits nach elf von siebzehn Rennwochenenden, was noch sechs Rennen zu fahren bedeutete. Antonelli könnte seine Krone im Idealfall nach nur noch vier Rennen erringen.

Live-Übertragung und Startzeit

Für Fans, die das entscheidende Wochenende verfolgen möchten, gibt es umfangreiche Informationen zur Live-Übertragung. Der Formel-1-Kalender zeigt, wie knapp die Zeitspanne ist, in der die Entscheidung fallen kann. Die Zuschauer können die Veranstaltung im Fernsehen oder per Stream verfolgen. Alle relevanten Details zur Startzeit und zu den Übertragungsquellen werden im Überblick zusammengefasst, damit keine Minute des spannenden Kampfes um die Krone verpasst wird. Die Medienpräsenz ist groß, da Antonellis Leistungen die Aufmerksamkeit der gesamten Motorsportwelt auf sich ziehen.