Kimi Antonelli startet als Vierter beim Großen Preis von Mexiko. Dennoch gilt er als haushoher Favorit auf den Formel-1-Weltmeistertitel, während Lewis Hamilton die Pole-Position erreicht.

Kimi Antonelli steht als Vfter im Startfeld, gilt jedoch als klarer Favorit auf den Formel-1-Weltmeistertitel. Das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko fand am Sonntagabend statt, wobei das Rennen um 21 Uhr bei Sky im Fernsehen zu sehen ist. Der zwanzigjährige Italiener fuhr die fünftschnellste Zeit, profitierte aber von einer Startplatzstrafe für Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Antonelli rückt auf den vierten Startplatz

Durch die Strafe für den 29-jährigen Max Verstappen kletterte Kimi Antonelli im Feld vorwärts und startet nun von der vierten Position. Seine direkten Konkurrenten um die Weltmeisterschaft sind George Russell und Lewis Hamilton. Beide britischen Fahrer belegen die ersten Startplätze. George Russell, der Teamkollege von Mercedes, sicherte sich den zweiten Platz in der Qualifikation. Lewis Hamilton gelang es, die erste Pole-Position für Ferrari in der aktuellen Saison zu erobern.

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Hamilton freut sich über historische Pole-Position

Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton drückte seine Freude über den Erfolg aus. Er erklärte, dass es sich fantastisch anfühle und er sehr glücklich sei. Für ihn war das gesamte Wochenende hart, doch der erste Startplatz am Sonntag macht alles wett. Mit dieser Position ist Hamilton eindeutig ein Hauptkandidat für den Sieg im Rennen in Mexiko-Stadt. Dennoch deutet alles darauf hin, dass er nach dem Rennen der Verlierer der Situation sein könnte, wenn die WM-Bilanz betrachtet wird.

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Antonelli braucht nur einen Punkt für den Titel

Die mathematische Lage immeisterschaft ist für den jungen Italiener extrem günstig. Selbst wenn Lewis Hamilton das Rennen in Mexiko gewinnt, reicht Kimi Antonelli ein einzelner Punkt, um sich fünf Grands Prix vor Saisonende zum Weltmeister zu krönen. Die Bedingungen sind noch strikter, falls George Russell siegt. In diesem Fall darf der Jungpilot das Ziel nicht schlechter als auf dem neunten Platz erreichen. Unter diesen Voraussetzungen ist Antonelli der haushohe Favorit auf den Titelgewinn, unabhängig von seinem Startplatz.

Hülkenberg verpasst Q3 und startet von Platz elf

Während die Ferrari-Piloten erfolgreich sind, läuft es für Nico Hülkenberg weniger glatt. Der 38-jährige Deutsche fuhr mit seinem Audi knapp am direkten Einzug in die finale Qualifikationsrunde vorbei. Er verpasste den endgültigen Quali-Abschnitt nur knapp und muss für das Rennen in Mexiko von Platz elf ins Stadion gehen. Dieser Startplatz bedeutet eine herausfordernde Position für den Routinier, der stets um gute Ergebnisse kämpft.