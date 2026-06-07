Kimi Antonelli gewinnt den Großen Preis von Monaco und wird jüngster Sieger der Renngeschichte

Der 19-jährige Kimi Antonelli sichert sich mit einem Sieg in Monaco den fünften Triumph in Folge und baut seine WM-Führung aus. Das Rennen war aufgrund von Streckenschäden und mehreren Safety-Car-Phasen von Unterbrechungen geprägt, doch Antonelli blieb nervenstark.

Der 19-jährige Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Monaco gewonnen und ist damit der jüngste Sieger in der Geschichte dieses prestigeträchtigen Rennens. Das Rennen im Fürstentum war von zahlreichen Strafe n und einer kuriosen Unterbrechung geprägt, weil die Strecke aufbrach.

Nicht mal ein Loch in den Straßen von Monaco konnte Antonelli stoppen: Der italienische Überflieger siegte mit starken Nerven und baute mit seinem fünften Triumph in Folge seine Führung in der WM aus. Im Ferrari zeigte er ein ordentliches Rennen, musste aber am Ende wegen einer Strafe die Top Ten verpassen und verpasste damit seine ersten Punkte für Audi. Der von Platz zwei gestartete Ex-Weltmeister kam wegen technischer Probleme überhaupt nicht vom Fleck und stand den Verfolgern im Weg.

Antonelli nutzte diese Gelegenheit und zog an der Spitze davon. Dahinter entwickelte sich nur kurz ein Duell der beiden Ferrari, danach setzte sich Hamilton immer weiter von Leclerc ab. Nach einem Drittel des Rennens hatte Antonelli bereits einen Vorsprung von zehn Sekunden auf Hamilton, der wiederum etwa sechs Sekunden vor Leclerc lag. Dahinter folgte mit deutlichem Abstand Verstappens Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar.

Als erster Fahrer des Spitzentrios kam Hamilton an die Box, hielt sich dort aber nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h und erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe. Antonelli, der davon nichts mitbekam, fuhr sein eigenes Rennen und auch sein Boxenstopp wurde mühelos gemeistert. In einem Aston Martin schied der Fahrer aus und das Safety Car kam auf die Strecke. Antonelli verlor dadurch seinen großen Vorsprung und das Feld rückte wieder eng zusammen.

Der Restart gelang dem Italiener, doch das Rennen wurde nur kurz freigegeben, weil Leclerc in die Streckenbegrenzung krachte. Es folgten die zweite Safety-Car-Phase und die lange Unterbrechung mit Roter Flagge, weil die Strecke hinter der Rascasse-Kurve aufgebrochen war. Mit einer Kehrmaschine und Besen versuchten die Marshalls, den porösen Asphalt zu entfernen, während die Fahrer schier endlos lange in der Boxengasse warteten. Beim dann folgenden stehenden Start blieb Antonelli eiskalt.

Mit diesem Sieg hat er in der WM nach dem sechsten von 22 Rennen nun 156 Punkte. Kurios verliefen die Boxenstopps der Konkurrenz: Nicht nur Hamilton erhielt eine Zeitstrafe, auch Russell, Stroll, Piastri sowie die Alpine-Piloten und Franco Colapinto wurden bestraft





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