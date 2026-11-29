Kimi Antonelli sichert sich den zehnten Saisonsieg beim Großen Preis von Katar. Teamchef Toto Wolff forderte unterdessen Ruhe von den Mercedes-Piloten.

Der Großen Preis von Katar endede für Kimi Antonelli mit einem klaren Triumph auf der Rennstrecke. Der zwanzigjährige Italiener sicherte sich den Sieg und feierte damit seinen zehnten Erfolg in der aktuellen Saison. Im Gegensatz zum actiongeladenen Rennen in Las Vegas eine Woche zuvor, das mit 352 Überholmanövern für viel Aufregung sorgte, verlief die Veranstaltung in Katar deutlich ruhiger. Spannung kam auf der Strecke diesmal kaum auf, sodass das Duell zwischen den Silberpfeilen im Fokus stand.

Teamchef Wolff fordert Ruhe im Mercedes-Team

Toto Wolff, der fünfzigjährige Teamchef von Mercedes, gab den Ton für den Verlauf des Rennens vor. Seine klare Ansage an die beiden Fahrer der Silberpfeile lautete während des Boxenfunks: "Hört auf mit dem Racing." Ursprünglich hatte George Russell den Start gewonnen, musste sich jedoch später gegen seinen jungen Teamkollegen Antonelli zur Wehr setzen. Der britische Fahrer äußerte per Funk Unmut darüber, dass die Situation anders verlief als im Morgen-Meeting besprochen. Russell fragte direkt nach, wer eigentlich vorgibt, wie das Rennen zu führen sei. Wolff reagierte prompt auf diese Beschwerde und ordnete strikte Disziplin an.

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Antonelli zog seine Angriffe zunächst zurück. Doch die Ruhe auf der Strecke wurde durch ein unerwartetes Phänomen gestört: Styropor. In Runde elf kam es zu hektischen Szenen, nachdem Arvid Lindblad mit seinen neunzehn Jahren einen Ausritt hatte. Dabei lagen Teile des Dämmmaterials auf der Strecke, wodurch das virtuelle Safety-Car aktiviert wurde. Beide Mercedes nutzten die Gelegenheit, um Reifenwechsel durchzuführen. Allerdings verpasste Antonelli zunächst den optimalen Zeitpunkt für Hamiltons Boxenstopp, während der Brite mit technischen Problemen am Bordcomputer kämpfte und seinen Teamkollegen passieren lassen musste. Bei Charles Leclerc klempte zudem ein Reifen, was zehn Sekunden Verlust bedeutete.

Technische Probleme verzögern Mercedes-Strategie

In Runde 31 rutschte Antonelli plötzlich wieder dicht an Russell heran. Der Brite schien unter Druck zu stehen, woraufhin Mercedes aus der Box die nächste Anweisung gab. Man erlaubte zwar das Rennen weiterzufahren, forderte jedoch sauberes Fahren. Ein großes Duell kam jedoch nicht zustande, stattdessen wurde bekannt, dass Russell bei seinem nächsten Stopp drei Sekunden länger an der Box stehen musste. Der Grund hierfür war der Schmutz und das Styropor, das er aufgesammelt hatte und das entfernt werden sollte. Dieser Plan ging jedoch gründlich schief, da die Arbeiten nach zehn Sekunden abgebrochen wurden. Russell sollte weiterfahren, doch das Styropor war nicht vollständig entfernt.

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Eine Runde später erfolgte der Boxenstopp für Antonelli. Bei ihm lief alles perfekt und der Italiener fuhr knapp zehn Sekunden vor Russell wieder auf die Strecke. Damit war das Rennen für ihn bereits entschieden. Die technischen Hürden und die sorgfältige Boxenarbeit von Mercedes ermöglichten es Antonelli, einen komfortablen Vorsprung herauszufahren. Während die Silberpfeile mit ihren strategischen Fehlern zu kämpfen hatten, konnte sich der junge Italiener an die Spitze des Feldes setzen und den Sieg fest in die Hand nehmen.

Kuriose Szenen und klarer Finalsieg für Antonelli

In Runde 44 folgte ein kurioser Moment, der für Gesprächsstoff sorgte. Antonelli fragte die Box, ob er George Russell vorbeilassen soll. Dabei hatte der Italiener bereits einen Vorsprung von 15 Sekunden. Die Box lehnte diese Anfrage jedoch ab. Es bleibt unklar, ob diese Frage ernst gemeint war, doch sie zeigte die entspannte Atmosphäre im Führungswagen. Somit gewinnt Kimi Antonelli den Großen Preis von Katar mit einem deutlichen Vorsprung von 31 Sekunden. George Russell muss sich mit Platz zwei begnügen und akzeptiert die Niederlage.

Hinter den Mercedes-Piloten schloss Oscar Piastri mit seinen fünfundzwanzig Jahren im McLaren das Podium ab. Piastri erreichte den dritten Platz und sicherte sich damit die letzte Stufe des Siegertreppchens. Die Veranstaltung in Katar war also geprägt von klaren Verhältnissen auf der Straße und strategischen Unsicherheiten bei Mercedes. Antonelli bewies erneut seine Stärke, indem er die Ruhe bewahrte und seine Chancen effizient nutzte.