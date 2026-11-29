Kimi Antonelli sichert sich den Sieg beim Großen Preis von Katar. Toto Wolff ordnet Tempolimit an. George Russell wird durch Styropor ausgebremst.

Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Katar gewonnen und feiert damit seinen zehnten Sieg in der aktuellen Saison. Der 20-jährige Italiener sicherte sich den ersten Platz mit einem deutlichen Abstand von 31 Sekunden zu seinem Teamkollegen George Russell. Das Rennen in Katar bildete einen scharfen Kontrast zum spektakulären Vorlauf in Las Vegas, wo 352 Überholmanöver verzeichnet wurden, und verwandelte die erwartete Spannung in eine klare dominierende Leistung des Mercedes -Piloten.

Wolff stoppt Teamkollegen-Duell per Funkbefehl

Der Verlauf des Rennens wurde maßgeblich durch Interventionen der Mercedes-Mannschaftsspitze geprägt. Teamchef Toto Wolff, 54 Jahre alt, gab frühzeitig den Befehl an seine Fahrer: "Hört auf mit dem Racing." Diese Anweisung erfolgte nach einem harten Duell in der Startphase, bei dem George Russell, 28 Jahre alt, die Pole-Position sicherte, sich jedoch gegen die Angriffe von Antonelli wehren musste. Der Brite beschwerte sich per Funk über die Fahrweise seines jüngeren Kollegen, woraufhin Wolff eingriff, um weitere Kollisionen zu vermeiden. Antonelli stellte seine Angriffe vorerst ein, doch das Rennen blieb von weiteren taktischen Entscheidungen der Boxencrew geprägt.

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Styropor und Boxenstopps bestimmen Rennverlauf

In Runde 11 änderte sich das Bild auf der Strecke dramatisch, als Arvid Lindblad, 19 Jahre alt, die Strecke verließ und Styropor-Teile hinterließ. Ein virtuelles Safety-Car wurde aktiviert, was beiden Mercedes-Piloten die Gelegenheit zum Reifenwechsel bot. Ferrari hingegen machte einen Fehler, als der Brite Lewis Hamilton den falschen Zeitpunkt für seinen Stopp wählte. Zudem kämpfte Hamilton mit technischen Problemen am Bordcomputer und musste Antonelli passieren lassen. Bei Charles Leclerc klempte ein Reifen, was zehn Sekunden Zeitverlust bedeutete. Mercedes plante ursprünglich, Russell bei einem späteren Stopp länger an der Box zu halten, um das gesammelte Styropor und den Schmutz zu entfernen, gab diesen Plan jedoch nach zehn Sekunden auf, als die Entfernung nicht wie vorgesehen gelang.

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Antonelli nutzt Fehler des Konkurrenten aus

Mit einem perfekt durchgeführten Boxenstopp in Runde 31 sicherte sich Antonelli die Führungsposition. Er kehrte mit einem Vorsprung von knapp zehn Sekunden vor Russell auf die Strecke zurück. Diese Differenz reichte aus, um das Rennen bis zum Schluss zu kontrollieren. Russell musste sich trotz der vorherigen Anweisung, sauber zu fahren, mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Die taktischen Manöver der Boxencrew, insbesondere die Entscheidung, die Sauberkeitsprozedur bei Russell abzubrechen, spielten eine entscheidende Rolle beim Ausgang des Duells zwischen den Teamkollegen.

Kurioser Funk im Ziel und Dritter im Feld

Kurz vor dem Ziel in Runde 44 sorgte Antonelli für kuriosen Fun in der Box. Er fragte telefonisch, ob er George Russell vorbeilassen solle, obwohl er einen Vorsprung von 15 Sekunden hatte. Das Team lehnte die Anfrage ab, was auf den wahren Ernst seiner Absichten schließen ließ. Oscar Piastri, 25 Jahre alt, schloss das Podium auf dem dritten Platz im McLaren ab. Antonellis Sieg bestätigte seine Stärke in der Meisterschaft und markierte einen wichtigen Punktgewinn für das Mercedes-Team in der aktuellen Saison.