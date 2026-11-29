Kimi Antonelli gewinnt das Formel-1-Rennen in Katar vor George Russell. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ordnet sauberes Fahren an, führt aber zu einer kuriosen Szene.

Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Katar gewonnen und seinen zehnten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der 20-jährige Italiener siegte mit einem deutlichen Vorsprung von 31 Sekunden gegenüber dem Zweitplatzierten George Russell. Das Rennen in Katar stand im Zeichen einer internen Kontroverse bei Mercedes, nachdem Teamchef Toto Wolff seine Piloten angewiesen hatte, das aggressive Duellieren einzustellen.

Mercedes-Anweisung gegen Zweikämpfe

Die Spannung in der Silberpfeil-Mannschaft eskalierte während der ersten Rennabschnitte. George Russell gewann zwar den Start, musste sich anschließend jedoch heftigen Angriffen seines Teamkollegen Antonelli erwehren. Russell beschwerte sich per Funk über die aggressive Fahrweise. Daraufhin ordnete Toto Wolff an, dass die Fahrer aufhören sollten miteinander zu kämpfen. Diese Anweisung führte dazu, dass Antonelli seine Angriffe zunächst einstellte und die Position verteidigte.

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Styropor-Chaos und Boxenstopps

Ein unerwartetes Hindernis veränderte den Rennverlauf drastisch. Nach einem Ausritt von Arvid Lindblad lagen Styropor-Teile auf der Strecke, wodurch das virtuelle Safety-Car aktiviert wurde. Beide Mercedes-Piloten nutzten die Gelegenheit für einen Reifenwechsel. Dabei geriet die Strategie von Mercedes ins Wanken. Charles Leclerc verlor bei seinem Stopp zehn Sekunden durch ein klemmendes Rad. Russell sammelte Schmutz und Styropor an und sollte bei seinem nächsten Stopp extra Zeit verbleiben, um gereinigt zu werden.

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Fehlentscheidung und Zeitverlust

Der Plan, Russell gezielt zurückzuhalten, scheiterte gründlich. Nach zehn Sekunden stoppte Mercedes den Reinigungsprozess, da sie die Zeit nicht länger halten konnten. Russell durfte weiterfahren, blieb jedoch mit verschmutztem Auto auf der Strecke. Antonelli profitierte von einer perfekten Boxenstop sequence. Er fuhr knapp zehn Sekunden vor Russell zurück auf die Strecke und baute die Führung aus, sodass das Duell zwischen den Teamkollegen nicht mehr zur Entscheidung kam.

Kurioses Angebot und Endergebnis

Kurz vor dem Ende zeigte sich Antonelli humorvoll. In Runde 44 erkundigte er sich per Funk, ob er George Russell vorbeilassen solle, obwohl er 15 Sekunden Vorsprung hatte. Die Box lehnte ab, was den Weltmeister zum Schmunzeln brachte. Russell musste sich mit Platz zwei begnügen, während Oscar Piastri im McLaren den dritten Platz belegte. Antonelli feiert damit seinen dritten Sieg in Folge und festigt seine Position in der Meisterschaft.