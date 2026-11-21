Kimi Antonelli sichert sich die Pole-Position in Las Vegas. Trotz eines Verbrennungsmotorwechsels startet der Weltmeister von Platz 25.

Der neu gekürte Weltmeister Kimi Antonelli hat das Qualifying zum Las Vegas Grand Prix dominiert und die Pole-Position errungen. Die Freude über den sportlichen Erfolg wird jedoch durch eine technische Strafe getrübt. Antonelli muss am Sonntagmorgen nicht von der ersten, sondern von der 25. Position ins Rennen gehen.

Startplatzstrafe wegen Verbrennungsmotor

Die Einschränkung resultiert aus einer vorherigen technischen Maßnahme am Renndagen. In Antonellis Boliden wurde bereits der sechste Verbrennungsmotor vor dem Wochenende eingebaut. Gemäß den strengen Regularien der Formel 1 führt dieser Austausch zwingend zu einer Rückversetzung. Antonelli wird daraufhin um genau fünf Startplätze nach hinten versetzt. Dies bedeutet, dass sein Startplatz im Feld deutlich weiter hinten liegt als die im Qualifying erzielte Position.

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Antonelli beschreibt wildes Qualifying

Die Phase der Zeitnehmung verlief für den Italiener äußerst dynamisch und herausfordernd. Antonelli charakterisierte das Geschehen als sehr turbulent und verglich die Intensität mit einem direkten Rennen. Zahlreiche Piloten kämpften in der entscheidenden Phase intensiv um eine gute Ausgangsposition für ihre schnellste Runde. Antonelli hatte das Gefühl, in diesem Duelle ursprünglich am schlechtesten abzuschneiden.

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Windschatten-Effekt nutzt dem Weltmeister

Während der Fahrt lag Antonelli in den Zwischenzeiten scheinbar aussichtslos zurück. Das Hauptproblem war der Mangel an freier Fahrt im Verkehr. Im letzten Abschnitt der Strecke profitierte er jedoch extrem von der Nähe zum Vordermann. Der Strip erstreckt sich über zwei Kilometer Länge. Durch den starken Windschatten in diesem Bereich konnte er seine Rundenzeit entscheidend verbessern.