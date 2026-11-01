Kimi Antonelli GP Mexiko: Startplatz 4 nach Disqualifikation Lawson

Kimi Antonelli startet vom vierten Platz zum Großen Preis von Mexiko. Liam Lawson wird disqualifiziert, da er das Reglement in Q2 nicht einhielt.

Der zwanzigjährige Kimi Antonelli bereitet sich mit seiner Mercedes -Maschine auf das Große Preisrennen in Mexiko vor, das am Sonntagabend um einundzwanzig Uhr über die Bildschirme läuft und live im Fernsehen sowie bei Streaming-Diensten wie Sky übertragen wird. Der junge Fahrer hat sich in der Qualifikation für den vierten Startplatz qualifiziert und steht damit direkt hinter den beiden Titelkandidaten Lewis Hamilton und George Russell, die die erste Startreihe besetzen. Hamilton fährt aktuell für Ferrari, während Russell als sein Teamkollege für Mercedes an den Start geht, wobei beide Fahrer theoretisch noch Chancen auf den Weltmeistertitel besitzen, auch wenn die mathematischen Möglichkeiten extrem gering sind.

Titelkampf hängt vom Zufall ab

Um die Weltmeisterschaft noch entscheiden zu können, müsste einer der beiden Mercedes-Piloten alle verbleibenden Rennen des Jahres gewinnen, während Antonelli dauerhaft Fehler macht und nur einen einzigen Punkt erzielen darf, um die Chance auf den Titel nicht komplett zu verspielen. Die offizielle Startaufstellung für dieses wichtige Rennen auf der Strecke Autodromo Hermanos Rodriguez stand jedoch erst Stunden nach der eigentlichen Qualifikationsphase fest, da es zwischenzeitlich zu erheblichen Unklarheiten und einer dramatischen Wendung gekommen ist, die die Reihenfolge der Startplätze komplett durcheinander geworft hat.

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Das Drama erreichte seinen Höhepunkt, als die Rennkommissare die Entscheidung trafen, den Piloten von Racing Bulls, Liam Lawson, vollständig von der Startaufstellung auszuschließen. Der vierundzwanzigjährige Neuseeländer, der seit dem Jahr zweiundzwanzig in der höchsten Rennserie unterwegs ist, muss das Rennen nun vom letzten Startplatz aus beginnen, was seine Chancen auf Punkteplatzierungen drastisch reduziert und ihn in eine äußerst ungünstige Position bringt, aus der er sich gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen muss.

Grund für diese harte Sanktion war, dass Lawson nach dem Überfahren der Ziellinie in der zweiten Qualifikationsrunde Q2 nicht sofort vom Gaspedal gegangen war. Obwohl sein Team, Racing Bulls, diesen Verstoß selbstständig an den Weltverband Fia gemeldet und damit eine Offenlegung des Problems betrieben hatte, zeigten die Stewards keine Gnade und verhängten die maximale Strafe, was bedeutet, dass er nun ohne Startplatz dasteht und den Grand Prix nur als Zuschauer oder in der Boxengasse erleben wird.

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Hartes Urteil trotz Selbstanzeige

In dem Urteil, das um fünf Uhr fünfzehn nachmittags Ortszeit verkündet wurde und damit lange nach dem Ende der eigentlichen Qualifikationszeit fiel, führten die Richter aus, dass das Team argumentiert hatte, der Verstoß habe keinen messbaren Leistungsvorteil gebracht. Die Kommission stellt jedoch klar, dass eine Nichteinhaltung des Technischen Reglements nicht dadurch entschuldigt wird, dass kein Vorteil erzielt wurde und betont, dass jedes Fahrzeug während einer Veranstaltung zu jedem einzelnen Zeitpunkt den strengen Vorschriften entsprechen muss.

Die Sportkommissare heben insbesondere hervor, dass das Team den Verstoß selbst offen gelegt hat, was normalerweise als mildernder Umstand gewertet werden könnte. Dennoch gibt es eine Vielzahl von Präzedenzfällen, die die Gremien trotz dieser Erleichterung dazu verpflichten, eine Disqualifikation zu verhängen, wenn ein Fahrzeug nicht dem Technischen Reglement entspricht, da die Regelkonformität oberste Priorität hat und keine Ausnahmen für technische oder fahrerische Fehler geduldet werden.

Die Situation in Mexiko zeigt einmal mehr, wie wichtig die strikte Einhaltung der Regeln in der Formel 1 ist, selbst wenn es sich um scheinbar marginale Verstöße handelt, die keinen direkten Einfluss auf die Rundenzeit hatten. Für Kimi Antonelli bedeutet die Disqualifikation Lawsons im Endeffekt einen Startplatz vor ihm, da Lawson vom letzten Platz starten müsste, aber da er ausgeschlossen ist, rücken andere Fahrer nach oder der Startplatz bleibt leer, was Antonelli die Chance auf einen besseren Start gibt. Die Spannung für das Rennen bleibt dadurch hoch, da die nominelle Startaufstellung sich nun auf die verbleibenden Fahrer reduziert und alle Punkte auf die reinen Fahrkünste und das Fahrzeugtuning gewichtet sind.