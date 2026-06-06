Kimi Antonelli holt Pole Position in Monaco - Verstappen dicht dahinter, Leclerc ausfällt

Der Mercedes-Junge Kimi Antonelli sicherte sich im Monaco-Qualifying die Pole Position, während Max Verstappen knapp hinter ihm landete. Ferrari kämpft mit der Abwesenheit von Charles Leclerc, der aus medizinischen Gründen im Krankenhaus liegt.

Kimi Antonelli , das junge Talent von Mercedes, hat im Qualifying für den Großen Preis von Monaco erneut seine Klasse unter Beweis gestellt. Trotz harter Konkurrenz, namentlich von Max Verstappen , gelang es dem WM-Führenden, die Pole Position zu ergattern.

Antonelli beschrieb seine schnellste Runde als "magisch" und betonte, dass er sämtliche Elemente zusammengebracht habe, um das Ergebnis zu erzielen. Er sagte: "Das war eine magische Runde, ich habe alles zusammengebracht. Es war so eng mit Max. Ich bin super happy, wir haben uns massiv verbessert.

Das ist das intensivste Qualifying des Jahres hier. Du musst immer am Limit sein, die Mauer kommt immer näher, es ist nicht einfach.

" Die Worte des jungen Fahrers verdeutlichen das hohe Niveau, das er bereits in diesem Jahr erreicht hat - die vierte Pole Position seiner Karriere. Gleichzeitig zeigte sich Max Verstappen stark und blieb ein ernstzunehmender Herausforderer. Er belegte den zweiten Startplatz, nur ein Zehntelpunkt hinter Antonelli, woraufhin die Fans ein spannendes Duell auf der engsten Rennstrecke der Formel 1 erwarteten. Der enge, kurvenreiche Stadtkurs von Monaco lässt nur wenig Raum für Manöver, weshalb die Startposition von enormer Bedeutung ist.

Das Qualifying insgesamt war für die Scuderia Ferrari enttäuschend. Am Freitag hatte das Team noch eine dominante Leistung gezeigt, doch am Samstag geriet es unter Druck. Charles Leclerc musste sich nach einer Reihe von guten Trainingsergebnissen mit dem 13. Startplatz begnügen, was zeigt, wie schwierig es ist, in Monaco vordere Positionen zu erobern.

Ein weiteres Thema des Wochenendes war die gesundheitliche Situation von Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der Franzose musste am Samstag aus medizinischen Gründen ins Krankenhaus und verpasste damit das Qualifying. Ferrari gab an, dass er weiterhin überwacht wird, nannte jedoch keine Details zu seinem Zustand. Die Unsicherheit über seine Rückkehr zur Rennstrecke wirft Fragen für das weitere Saisonende auf.

Währenddessen richtete sich die Aufmerksamkeit auf die strategischen Entscheidungen der Teams für das Rennen, da Überholen in Monaco fast unmöglich ist und ein guter Start oft über Sieg oder Niederlage entscheidet. Die Fans dürfen sich nun auf ein spannendes Rennen freuen, in dem ein junger Mercedes-Fahrer den Titel verteidigen will, während etablierte Größen wie Verstappen und Leclerc um wertvolle Punkte kämpfen





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