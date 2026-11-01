Kimi Antonelli: Titelgewinn in Mexiko möglich nach USA-Sieg

Kimi Antonelli steht dem ersten Formel-1-Weltmeistertitel nahe. Mit einem vierten Rang in Mexiko ist der Titel sicher. Analyse der Punkte und Szenarien.

Der italienische Rennfahrer Kimi Antonelli steht kurz vor dem historischen Moment seines ersten Formel-1- Weltmeistertitel s. Durch seinen überzeugenden Sieg beim Großen Preis der USA in Austin hat der Pilot des Mercedes -Teams seine aktuelle Dominanz in der Rennsaison noch einmal eindrücklich untermauert. Obwohl er rechnerisch noch nicht komplett gesichert ist, fehlen dem Youngster nur noch sehr wenige Punkte, um die Krone der Königsklasse zu erlangen.

Mathematische Voraussetzungen in Mexiko

Das kommende Wochenende in Mexiko-Stadt könnte entscheidend sein. Auf dem Kalender stehen für die laufende Saison noch fünf weitere Rennwochenenden. Da es in der aktuellen Konfiguration keine Sprint-Rennen mehr gibt, beträgt die maximale Punktzahl, die noch vergeben werden kann, genau einhundertfünfundzwanzig Zähler. Die Ausgangslage für Antonelli ist dabei äußerst günstig, da er bereits einen beträchtlichen Vorsprung auf die Verfolger aufgebaut hat. Die Anforderungen, um die Meisterschaft bereits in Mexiko zu sichern, sind überraschend niedrig.

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Punktevorsprung und Sicherheit

Mit dem Sieg in Austin hat der Italiener seinen Abstand zu den beiden verbliebenen Titelaspiranten weiter ausgebaut. Derzeit führt er mit einem Abstand von einhundertdreißig Zählern vor den Konkurrenten. Diese Zahlen bedeuten konkret: Wenn Kimi Antonelli beim nächsten Lauf in Mexiko mindestens den neunten Platz erreicht, ist der Weltmeistertitel für ihn nicht mehr zu nehmen. Es spielt in dieser Konstellation dann keine Rolle mehr, auf welchen Positionen seine Gegner ins Ziel fahren. Selbst wenn sein Teamkollege George Russell das Rennen gewinnt und die maximalen fünfundzwanzig Punkte sammelt, würde Antonelli durch den achten Platz die nötige Sicherheit haben. Ein neunter Platz mit zwei Punkten würde ihm einen Vorsprung von genau hundert Zählern vor Russell bescheren. Da Antonelli in dieser Saison bereits mehr Siege erzielt hat, wäre er aufgrund der Wertungsregeln dennoch unangefochten Meister.

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Einfluss der Geopolitik auf den Kalender

Die aktuelle politische Lage im Nahen Osten stellt jedoch eine weitere Variable dar. Die letzten beiden Rennen auf dem Kalender stehen aufgrund der Krisenlage auf der Kippe. Sollten diese Grands Prix abgesagt werden, könnte Imola als Ersatztermin dienen, wobei dann ein Rennen weniger ausgetragen würde. Diese Änderung der Konstellation wirkt sich noch stärker zu Gunsten von Antonelli aus. Mit seinem aktuellen Vorsprung von mehr als einhundert Punkten wäre er im Falle einer Absage der Rennen bereits auf dem Sofa Weltmeister.

Historische Einordnung und Szenarien

Es gibt verschiedene Szenarien, in denen Antonelli bereits in Mexiko Titelheld werden könnte. Er müsste dafür nicht einmal das Ziel erreichen. Sollte er ausfallen, darf weder George Russell noch Lewis Hamilton das Rennen gewinnen, um den Titel nicht noch in die letzte Runde zu ziehen. Auch ein zehnter Platz mit einem Punkt würde reichen, sofern Russell das Rennen nicht gewinnt. Vergleicht man diese Situation mit der Geschichte, so ist ein früher Titelgewinn selten. Michael Schumacher sicherte sich seinen Titel im Jahr 2002 nach elf von siebzehn Rennen, also bei noch sechs offenen Laufwochenenden. Im Idealfall wäre Antonelli bereits nach nur vier Rennen vor Schluss der Saison Meister. Die Medien berichten intensiv über die Übertragung im TV und Stream, während die Vorfreude auf das entscheidende Wochenende in Mexiko steigt.