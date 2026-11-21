Kimi Antonelli wird mit 20 Jahren jüngster F1-Weltmeister. RTL-Experte Danner analysiert die Mercedes-Dominanz, kritisiert Ferrari intern und das Motorenreglement als katastrophal.

Das Formel-1-Feld stand in Maranello im November 2026 Kopf, als Kimi Antonelli im Alter von nur 20 Jahren den Weltmeistertitel gewann und Mercedes sowohl die Fahrer- als auch die Konstrukteurswertung sicherte. Während der finnische Star eine scheinbar mühelose Dominanz zeigte, entbrannte in der italienischen Rennmannschaft Ferrari öffentliches Chaos. Der deutsche Rennexperte Mick Danner von RTL wertete die Situation in einem Interview als Zeichen dafür, dass bei Ferrari drastischere Mittel erforderlich seien, um mit den riesigen Egos im Team umzugehen.

Antonellis mühelose Dominanz und Mercedes-Titel

Kimi Antonelli übernahm die Kontrolle über die Saison ohne den intensiven Kampf, den Vorgänger wie Sebastian Vettel oder Mika Häkkinen früher leisten mussten. Mick Danner betonte in seiner Analyse, dass Antonelli die Titeljagd so locker nach Hause schaukelte, als habe er sein gesamtes Leben nichts anderes getan. Diese natürliche Eleganz und die sofortige Verbindung zum neuen Mercedes W17 waren für Beobachter nicht vorhersehbar, da das neue Reglement zunächst alle Teams vor neue Herausforderungen stellte.

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Im Gegensatz zu Antonelli kämpfte Max Verstappen um jeden Zentimeter. Danner merkte an, dass der Niederländer seine liebe Not hatte und eine Mischung aus eigenen Fehlern und Pech erleiden musste. Obwohl Antonelli ihm hin und wieder die Stirn bot, war er über die gesamte Saison deutlich überlegen. Die breite Überlegenheit von Mercedes Anfang des Jahres ist nun zwar verschwunden, aber der Sieg von Antonelli bleibt ein historisches Ereignis.

Ferrari-Krise und interne Machtkämpfe

Mittlerweile steht Ferrari wieder im Fokus der medialen Kritik, da interne Streitigkeiten öffentlich wurden. Mick Danner urteilte scharf, dass bei Ferrari kein Kamillentee trinken hilft, wenn man mit solchen Charakteren zu tun hat. Er forderte eine härtere Gangart, da die aktuellen Strategien im Umgang mit den Stars nicht funktionieren. Diese internen Reibereien stehen im deutlichen Kontrast zur scheinbaren Perfektion des Mercedes-Teams.

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Danner erklärte weiter, dass er selbst nicht der Einzige war, der überrascht war, wie nahtlos Antonelli und das neue Auto zusammenwirkten. Er wollte dem jungen Fahrer nichts wegnehmen, da die Liaison mit dem Wagen fantastisch war. Gleichzeitig warnte er davor, Max Verstappen abzuschreiben, da dieser im kommenden Jahr mit einem guten Auto wieder ein heißer Titelkandidat sein wird.

Kritik am Motorenreglement und Zukunftspläne

Ein weiterer Schwerpunkt des Interviews war die scharfe Kritik am aktuellen Motorenreglement. Danner bezeichnete es als katastrophal, furchtbar und viel zu teuer und schwer, ohne dass der Vorteil von außen sichtbar sei. Er meinte, dass Algorithmen in den Motoren den Fahrer beim Fahren stören, was ihn als Puristen sehr stört. Für den normalen Fan bleibt das jedoch nebensächlich, da die Autos normal um die Strecke fahren.

Die Zukunft der Formel 1 sieht Danner durch die Wiederaufnahme der Verbrennungsmotoren geprägt. Er glaubt, dass wieder dieselben Teams die Parameter am besten lösen werden. Der FIA-Präsident habe bereits einen vernünftigen Vorschlag für 2030 unterbreitet: eine einfachere, leichtere und kostengünstigere Generation. Falls die Hersteller zustimmen, könnte die Serie wieder zu leichten Achtzylinder-Saugmotoren zurückkehren, die mehr Sound und weniger Komplexität bieten.