Kimi Antonelli wird jüngster F1-Weltmeister

Kimi Antonelli krönt sich mit 20 Jahren zum jüngsten Formel-1-Weltmeister. Der Italiener feiert den Titel vor Familie und Fans in Mexiko-Stadt.

Kimi Antonelli wurde in Mexiko-Stadt zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte gekürt. Der italienische Rennfahrer feierte seinen Titelgewinn im Alter von nur zwanzig Jahren und sechundsachtzig Tagen. Dies geschah im ultimativen Stimmungstempel der Motorsportwelt, wo grüner, weißer und roter Rauch aufstieg. Antonelli kletterte auf seinen Mercedes und ließ sich als neuer Champion feiern. Sein Renningenieur Peter Bonnington gratulierte ihm umgehend per Funk. Teamchef Toto Wolff bestätigte persönlich den Erfolg und nannte ihn den jüngsten Titelträger der Königsklasse.

Jüngster Titelgewinn in der Formel 1 Geschichte

Die Krönung erfolgte bereits vier Rennen vor dem Ende der Saison. Antonelli reichte der dritte Platz auf dem ausverkauften Autódromo Hermanos Rodríguez. In seinem zweiten Jahr in der Formel 1 erreichte er dieses historische Ziel. Der bisherige Rekordhalter Sebastian Vettel wurde vor zwanzig Jahren im Jahr 2010 erst mit vierundzwanzig Jahren Weltmeister. Damit bricht Antonelli diesen Rekord deutlich. Er ist zudem der erste Weltmeister aus Italien seit dem Jahr 1953. Damals verteidigte Alberto Ascari seinen Titel erfolgreich. Für den deutschen Mercedes-Rennstall ist es der erste Fahrertitel seit dem Triumph von Lewis Hamilton im Jahr 2020.

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Emotionen und Podestfeier in Mexiko

Die Gefühle von Antonelli waren überwältigend. Hinter dem Steuer weinte er und brachte zunächst keine Worte hervor. Er sprach später von seiner Dankbarkeit für diesen unvergesslichen Moment. Seine stolze Familie, bestehend aus Papa Marco, Mama Veronica und Schwester Maggie, nahm ihn begeistert in Empfang. Antonelli erklärte, dass er sprachlos sei und versuche zu begreifen, was gerade passiert war. Auf dem Podest stand er neben viermaligem Weltmeister Max Verstappen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Hamilton war mit vierzig Jahren für Ferrari unterwegs. Die Szene vereinte drei Generationen des Rennsports. Hamilton und Verstappen trugen den neuen Champion auf ihren Schultern.

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Rennverlauf und strategische Entscheidungen

Antonelli startete in der zweiten Reihe auf Position vier. Die Pole-Position, seine hundertfünfte in der Karriere, hatte sich Hamilton gesichert. Hamilton verteidigte diese zunächst, wurde aber hart von seinem Teamkollegen Charles Leclerc attackiert. Hamilton war wütend, dass er von Leclerc rausgedrückt wurde. Eine Strafe von fünf Sekunden für den Monegassen änderte daran nichts. Zwischenzeitig übernahm auch Antonelli mal die Führung. Ein riskanter Reifenwechsel sorgte für Nervosität. Valtteri Bottas sorgte für einen heftigen Einschlag und Rote Flaggen. Die Radaufhängung brach auf der Geraden bei voller Geschwindigkeit. Der Finne wirkte benommen, als er aus seinem Wagen stieg.

Feier und Zukunftsaussichten der Fahrer

Die Rote Flagge führte zu einer Pause von über vierzig Minuten. Antonelli zog das Headset auf und besprach sich mit seinem Ingenieur. Ein stehender Start war nötig. Die Nervenprobe endete schließlich mit dem Titelgewinn. Verstappen betonte, dass er sehr stolz auf den neuen Champion ist. Hamilton nannte ihn phänomenal. Antonelli freute sich bereits auf die künftigen Kämpfe. Er ist der neununddreißigste Weltmeister der Formel 1. Die Feierlichkeiten zeigten die Bedeutung dieses Moments für den italienischen Motorsport. Die Familie feierte gemeinsam mit dem Rennstall den Erfolg.