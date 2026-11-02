Kimi Antonelli wird jüngster F1-Weltmeister

Kimi Antonelli sichert sich mit Platz drei in Mexiko die Formel-1-Meisterschaft. Mit 20 Jahren ist er der jüngste Champion aller Zeiten und der erste Italiener seit 1953.

Bei der Formel-1-Station in Mexiko -Stadt hat sich Kimi Antonelli mit einem dritten Platz zum neuen Weltmeister gekrönt. Der 20-Jährige ist damit der jüngste Champion aller Zeiten. Damit wurde er der erste italienische Fahrer nach Alberto Ascari, der diesen Titel erringt.

Historischer Meilenstein in Mexiko-Stadt

Ein dritter Platz reichte dem Dominator dieser Saison für den Titelgewinn. Die italienische Presse feiert ihren neuen Helden gebührend und bezeichnet ihn als Legende. Corriere dello Sport hebt hervor, dass dies ein historischer Tag ist, an dem ganz Italien feiert. Es ist der erste italienische Titel in der Königsklasse seit 73 Jahren.

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Die Gazzetta dello Sport beschreibt ihn als ein normales Ausnahmetalent, das die Formel 1 verzaubert hat. Er habe die Spitze wie ein abgeklärter Champion erklommen. Die La Repubblica vergleicht seine Leistung mit der eines Akrobaten und Künstlers, den man seit 1953 vermisste. Il Messagero betont, es sei ein epochales Ereignis für den italienischen Motorsport.

Jüngster Champion in der Geschichte

Die internationale Presse würdigt die Leistung ebenfalls. Der Daily Mail zufolge nahm Antonelli an einem umstrittenen und ereignisreichen Rennen teil. Er ging emotional als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte hervor. Sein Alter betrug 20 Jahre und 68 Tage bei diesem Meilenstein. The Guardian lobte seine kühle Souveränität am Saisonende.

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Der Independent nannte den dritten Platz in Mexiko den Inbegriff einer nahezu makellosen Saison. Diese Leistung folgte auf seinen brillanten Sieg von der Pole-Position bis zur Zielflagge in Austin. Marca betonte, dass seine Tränen seine Empathie zeigten, er aber durch und durch ein echter Kerl sei. Mundo deportivo führte ihn als 36. Fahrer in die Liste aller Weltmeister ein.

Emotionen und Erfolg für Mercedes

Sport aus Norwegen betonte, dass ein Junge aus Bologna Geschichte schreibt. El País erinnerte an den Start von Antonellis Vater Marco. Dieser hatte ihn bereits in sehr jungen Jahren in ein Kart gesetzt. L'Équipe nannte ihn ein großes Kind mit Reflexen eines Champions, das von Mercedes von Kindesbeinen an gefördert wurde.

Le Monde bezeichnete ihn als Mercedes gewonnene Wette und den jüngsten Weltmeister. Krone beschrieb den ehemaligen Wunderkind als dominierenden Champion. Der Standard bestätigte, dass der Mercedes-Jungstar sich zum jüngsten Meister gekürt hat. Antonelli schrieb damit Geschichte im Alter von 20 Jahren.