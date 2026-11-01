Kimi Antonelli wird Jüngster Formel-1-Weltmeister

Kimi Antonelli sichert sich mit Platz drei in Mexiko die Formel-1-WM. Er schlägt Vettels Rekord und wird der jüngste champion aller Zeiten.

Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Mexiko mit dem dritten Platz beendet und sich damit den Titel des Formel-1-Weltmeister s gesichert. Der italienische Fahrer krönt damit seine sensationelle Debütsaison und stellt sich an die Spitze der Geschichte der Rennserie. Mit diesem Erfolg wird er offiziell zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte ernannt und löst damit einen Rekord ab, der als unantastbar galt.

Jüngster Weltmeister bricht langjährigen Rekord

Die Tatsache, dass Kimi Antonelli heute Weltmeister wird, bedeutet ein historisches Ereignis für den Motorsport. Der Jüngste aller Zeiten pulverisiert damit den bisherigen Rekord, den der Deutsche Sebastian Vettel mehr als 15 Jahre lang hielt. Sebastian Vettel war im Jahr 2010 bereits 23 Jahre und 134 Tage alt, als er den Titel gewann. Antonelli ist mehr als drei Jahre jünger als Vettel bei dessen Titelgewinn war. Diese Altersdifferenz unterstreicht die besondere Bedeutung dieses Meilensteins in der Karriere des Italieners.

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Zudem ist Kimi Antonelli der erste italienische Formel-1-Weltmeister seit Alberto Ascari. Ascari gewann die Titel in den Jahren 1952 und 1953, also vor genau 73 Jahren. Die Bedingungen für Antonelli waren vor dem Rennen klar definiert. Wenn er an Position neun oder besser ins Ziel kam, würde er den Weltmeistertitel gewinnen. Seine Performance im Rennen übertraf diese einfache Anforderung bei Weitem und festigte seine Position in der Geschichte des Sports.

Dramatischer Rennverlauf mit vielen Strafen

Das Rennen selbst war von dramatischen Momenten und Konflikten zwischen den Top-Fahrern geprägt. Lewis Hamilton startete aus der Pole-Position an, verlor den ersten Platz jedoch bereits in der zweiten Kurve. Bei diesem Manöver kollidierte er mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Leclerc wich auf den Rasen aus und erhielt daraufhin eine Strafzeit von fünf Sekunden für diese Aktion. Diese Strafe reichte Hamilton nicht aus, um seinen Platz zu verteidigen, und er zeigte deutliche Unzufriedenheit mit der Ahndung. Interessanterweise hätte Hamilton sich über eine härtere Strafe gegen seinen Teamkollegen gefreut, obwohl das sein eigenes Team war. Ärger gab es auch für George Russell, der nach einem schlechten Start Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar drehte. Als Konsequenz dafür erhielt der Mercedes-Pilot zehn Sekunden zusätzliche Strafzeit. Trotz des Tumults um ihn herum blieb Antonelli clever und hielt sich aus dem Getümmel heraus. Nach der ersten Runde befand er sich noch auf Platz vier, was ihm ausreichend Punkte für den Titelgewinn sicherte.

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Verstappen gewinnt, Antonelli führt für 14 Runden

Nach den ersten Boxenstopps schob sich Max Verstappen vor die beiden Ferrari-Fahrer, die im Konflikt miteinander lagen. Antonelli blieb lange auf der Strecke und konnte das Rennen für 14 Runden anführen. Mehr war für das Silberpfeil-Team an diesem Tag nicht drin, da Verstappen und die Ferrari-Piloten schneller waren. Nach einigen technischen Problemen kehrte Antonelli wieder auf Position vier zurück. Zwischen den Aktionen an der Spitze kam es zu einem schwerwiegenden Unfall, bei dem Valtteri Bottas' vordere Aufhängung auf der schnellen Geraden brach.

Zeitlupenanalysen zeigten, dass das Fahrzeug brutal beschädigt wurde. Zum Glück ging es dem finnischen Fahrer gut, wie ein Daumen-Hoch-Signal bestätigte. Das Rennen wurde für 40 Minuten pausiert, um die Situation zu klären und die Strecke zu säubern. Nach dem Abbruch ging alles wieder auf Anfang. Bei dem folgenden Neustart vergaß Leclerc den zweiten stehenden Start und rutschte hinter Lewis Hamilton zurück. Hamilton berührte Max Verstappen in der ersten Kurve leicht.

Entscheidende Überholmanöver sichern den Titel

Antonelli hielt sich erneut schlau zurück und wartete auf den richtigen Moment. Eine Runde später peitschte er sich extrem hart an Leclerc vorbei und lag nun auf Platz drei. Dieser dritte Platz reichte aus, um den WM-Titel auf dem Podium zu feiern. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Crash, bei dem Lindblad abstürzte. Das Safety-Car wurde ausgesendet, um die Strecke zu sichern. Nach dem Neustart änderte sich an der vorderen Spitzengruppe jedoch nichts mehr.

Max Verstappen gewann am Ende den Großen Preis von Mexiko, gefolgt von Lewis Hamilton. Kimi Antonelli kam als Dritter ins Ziel und ist somit vier Rennen vor Saisonende der neue Weltmeister der Formel 1. Dieses Ergebnis bekräftigt seine Dominanz und markiert den Beginn einer neuen Ära im internationalen Motorsport. Die Reaktion in der italienischen Fangemeinde war begeistert und feierte den Durchbruch ihres Landsmannes auf der höchsten Ebene des Rennsports.