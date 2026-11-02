Kimi Antonelli wird jüngster Formel-1-Weltmeister

Kimi Antonelli, 20, gewinnt die Formel-1-Weltmeisterschaft beim Großen Preis von Mexiko. Der Italiener bricht den Altersrekord und feiert mit Mercedes.

Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hat die Formel-1 - Weltmeister schaft gewonnen und ist damit der jüngste Titelträger in der Geschichte der Serie. Er sicherte sich den Triumph beim Großen Preis von Mexiko, als er nach 71 Runden an dritter Stelle ins Ziel kam und die notwendigen Punkte sammelte.

Historischer Moment in Mexiko

Die entscheidende Szene ereignete sich um 16.24 Uhr Ortszeit, was 23.24 Uhr deutscher Zeit entspricht. Nachdem Antonelli über die Ziellinie gefahren war, umarmte ihn zunächst Max Verstappen, der mit seinem Red-Bull-Auto auf dem zweiten Platz landete. Erst anschließend widmete sich der junge Champion seiner Familie, zu der sein Vater Marco, seine Mutter Veronica und seine Schwester Maggie gehörten.

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Die Familie feierte diesen Wow-Moment unmittelbar am Limit. Seine Schwester Maggie präsentierte sich in einem kostümmähnlichen Outfit, das an eine Catrina erinnerte, eine weibliche Todesfigur aus der mexikanischen Sage. In diesem Moment vereinten sich insgesamt dreizehn Weltmeistertitel: Lewis Hamilton brachte seine sieben Titel ein, Verstappen vier und Antonelli fügte seinen ersten hinzu.

Feierlichkeiten im Fahrerlager

Die offiziellen Siegerehrungen fanden im Baseballstadion an der Strecke statt. Zuerst wurden die Platzierungen des Rennens gefeiert, wobei Hamilton und Verstappen Antonelli auf ihre Schultern hoben. Für den Weltmeistertitel selbst gab es einen symbolischen Akt: Antonelli küsste seinen Mercedes, der auf einer Hebebühne ans Podium gefahren wurde. Der echte Pokal wird erst bei der Gala der Fia in Shanghai am 12. Dezember überreicht.

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In der Mercedes-Hospitality herrschte unterdessen ausgelassene Stimmung. Der DJ Monchok sorgte für die musikalische Untermalung und spielte Hits von Depeche Mode und den Pet Shop Boys. Den Gästen wurde Veuve Clicquot Brut gereicht, während die meisten Mechaniker lieber Modelo-Bier aus Dosen konsumierten. Drei Magnumflaschen Moët & Chandon wurden zum Fest gebracht.

Medien und Pressekonferenz

Um 16.57 Uhr erschienen Antonelli in kurzen Hosen zu den ersten Interviews. Seine Mutter und Schwester konnten sich nahezu unbehelligt im Fahrerlager bewegen und checkten Instagram-Posts über den Erfolg ihres Sohnes. Antonelli erklärte während der ersten Befragungen: Ohnes Mercedes und ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft. Dieser Tag ist unvergesslich.

Um 17.20 Uhr endeten die öffentlichen Auftritte. In der anschließenden Pressekonferenz gab Antonelli emotionale Einblicke. Er erzählte, dass er in der letzten Runde langsam hatte machen müssen, weil die Tränen in seine Augen geschossen seien. Kurz darauf führte die Security einen Fan ab, der sich ohne Passins Fahrerlager geschmuggelt hatte.

Reaktionen und Ausblick

Mercedes-Chef Toto Wolff sprach über seine Gefühle im Rennen. Er gab an, dass er während der Fahrt ganz ruhig gewesen sei, aber von Emotionen übermannt wurde, als er Antonelli im Ziel sah. Er betonte, dass man kein Egoist sein müsse, um Weltmeister zu werden, und hob Kimis Beweise für diese Wahrheit hervor. Williams-Teamchef James Vowles gratulierte persönlich.

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Für den Abend war eine kleine Feier im engsten Kreis geplant. Wolff kommentierte, dass Antonelli keinen Alkohol trinke, es aber an der Zeit sei, dass er erwachsen werde und seinen ersten Tequila probiere. Die Feierlichkeiten würden nicht exzessiv ausfallen. Am Montag folgen Sponsorentermine, ehe die Reise weitergeht.