Kimi Antonelli sichert sich mit nur 20 Jahren den Formel-1-Weltmeistertitel und schlägt den Altersrekord von Sebastian Vettel. Ein historischer Erfolg für Mercedes.

Der italienische Rennfahrer Kimi Antonelli hat den Formel-1- Weltmeister titel gewonnen. Mit diesem Erfolg wird er mit 20 Jahren, zwei Monaten und sieben Tagen der jüngste Titelträger der Geschichte. Er übertrifft damit den bisherigen Altersrekord von Sebastian Vettel, der 2010 mit 23 Jahren, vier Monaten und elf Tagen seinen ersten Triumph feierte. Der Titel ist für Antonelli bereits heute mathematisch unantastbar, selbst wenn er die verbleibenden vier Rennen ohne Punkte beendet.

Historische Leistung und Altersrekord

Die Sicherheit des Titels resultiert aus der extremen Schwierigkeit, die in den verbleibenden Rennen noch eingeholt werden könnte. Entweder müsste George Russell im Alter von 28 Jahren oder Ferrari-Pilot Lewis Hamilton mit 41 Jahren jedes der letzten Grand Prix gewinnen. Zudem müsste Antonelli im Mercedes punktlos bleiben. Dieser Szenario ist nahezu ausgeschlossen. Es könnte sogar sein, dass Antonelli bereits heute Weltmeister ist, ohne es offiziell zu wissen. Sollten die Rennen in Katar am 29. November und in Abu Dhabi am 6. Dezember wegen der geopolitischen Lage im Nahen Osten abgesagt werden, wäre nur noch ein Rennen in Imola geplant. In diesem Fall wäre Antonelli nicht mehr einzuholen.

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Mit diesem Triumph erreicht Antonelli etwas, das zuvor nur zwei Fahrern gelungen ist. Er wird Weltmeister in seiner zweiten Saison in der Königsklasse des Motorsports. Die anderen beiden sind Jacques Villeneuve im Jahr 1997 und Lewis Hamilton im Jahr 2008. Seine Karriereentwicklung ist zudem bemerkenswert, da er erst im letzten Jahr seine Führerscheinprüfung bestanden hat. Diese jugendliche Erfolgsgeschichte steht im Kontrast zu den hohen Anforderungen der Formel 1.

Kontroverse Entscheidung bei Mercedes

Als Mercedes am 31. August 2024 ankündigte, den scheidenden Lewis Hamilton durch den jungen Formel-2-Fahrer zu ersetzen, gab es erhebliche Skepsis. Zumal der damalige 18-Jährige am Vortag den Mercedes bei einem Unfall in den Reifenstapel gesetzt hatte. Das Team hatte den Nachwuchsfahrer im ersten Training ans Steuer gelassen. Red-Bull-Teamchef Christian Horner, der damals 52 Jahre alt war, nannte den Schritt mutig, betonte aber auch, dass es sich um ein großes Talent handele. Jacques Villeneuve, der heute 55 Jahre alt ist, war noch deutlicher in seiner Kritik.

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Villeneuve argumentierte, dass die Formel 1 nicht nur um schnelle Runden gehe, sondern auch um Konstanz und Rennmanagement. Er wies darauf hin, dass Antonelli die Formel 3 übersprungen habe und eine durchwachsene Formel-2-Saison hinter sich habe. Toto Wolff, der heutige Mercedes-Boss mit 56 Jahren, verteidigte seine Entscheidung vehement. Er räumte ein, dass der Druck auf Kimi groß sei, da er direkt hochgezogen werde. Doch wer an das rohe Talent glaube, müsse ihm auch die Chance zum Wachstum geben.

Die Entdeckung und der familiäre Hintergrund

Antonelli wurde als elfjähriger Junge im Kartsport von Gwen Lagrue entdeckt. Der 51-jährige Franzose leitet das Juniorenprogramm von Mercedes. In der internen Diskussion über den Nachfolger für Hamilton fragte Lagrue, warum man nicht den Italiener nehme. Ihn beeindruckten nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Fähigkeit, das Limit zu spüren und extrem schnell zu lernen. Antonelli verstehe innerhalb von zwei Runden den Grip auf einer neuen Strecke und wisse, wie man das Maximum herausholt. Sein Einstieg in das Mercedes-Hauptquartier in Brackley war ungewöhnlich. Der 58-jährige Technische Direktor James Allison erinnert sich, dass er das Kind zuerst für den verlorenen Vater hielt, bis dieser ihm die Hand schüttelte.

Hinter dem Erfolg steht eine rennsportbegeisterte Familie. Sein Vater Marco war selbst Tourenwagen- und GT-Fahrer. In einem Gespräch erzählt Kimi, dass er als Kind nicht verstand, warum sein Vater so hart zu ihm war. Marco antwortete, dass er mehr aus ihm herausholen wollte, da er in seiner eigenen Karriere nicht alles erreicht habe. Seine Mutter Veronica sorgte für den Zusammenhalt der vierköpfigen Familie. Sie betonte, dass es ihr wichtig war, dass Kimi trotz des Erfolgs bodenständig und höflich bleibt. Mit neun Millionen Followern auf Instagram ist er bei Fans sehr beliebt. Max Verstappen, der 29-jährige Fahrer von Red Bull, nennt ihn authentisch und nicht wie einen Rockstar. Einziger unzufriedener Zeitgenosse ist George Russell, der als Favorit in die Saison ging, aber keine Chance hatte.