Mit 20 Jahren und 68 Tagen krönt Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli die Formel-1-Saison 2026. Er ist der jüngste Weltmeister der Geschichte und erster Italiener seit 1953.

Der 20-jährige italienische Rennfahrer Kimi Antonelli hat die Formel-1-Saison 2026 als Weltmeister abgeschlossen. Durch einen dritten Platz beim Großen Preis von Mexiko -Stadt sicherte er sich den Titel, wodurch er zur jüngsten Person in der Geschichte der Königsklasse wurde. Mercedes feierte damit einen Triumph und schuf gleichzeitig eine neue historische Ära im Motorsport.

Historischer Triumph in Mexiko-Stadt

Die internationale Presse reagierte überwältigend auf das epochale Ereignis. Die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtete, dass Antonelli nach dem Gewinn der Meisterschaft in Tränen ausbrach. Weinauf seinem Mercedes, dem Auto, das er mit hoher Meisterschaft gefahren hatte, zeigte sich die emotionale Last des Erfolgs. Obwohl er erst zwanzig Jahre alt ist, gilt er nun als der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Die französische Tageszeitung L'Equipe beschreibt ihn treffend als ein großes Kind mit den Reflexen eines Champions. Diese Beschreibung unterstreicht seine jugendliche Unschuld bei gleichzeitig profihaftem Fahrstil.

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La Gazzetta dello Sport nannte ihn den Bambino-Champion, der die Formel-1-Welt verzaubert hat, indem er sich selbst treu blieb. Es wird als frische Luft und Licht in der Sportwelt angesehen. Andrea Kimi Antonelli lacht und weint, er rast, als gäbe es hinter ihm noch jemanden, den er abschütteln müsste. Doch da ist niemand mehr hinter ihm, denn ein 20-jähriger Italiener ist nun offiziell Formel-1-Weltmeister geworden. Il Messagero betonte, dass dies ein epochales Ereignis für den italienischen Motorsport ist, der seit 1953 keinen Titel mehr feiern konnte.

Ehrungen und mediale Einordnung

Die britische Daily Mail erwähnte, dass Antonelli zugegeben hatte, die Anspannung des Wochenendes habe ihn mitgenommen. Das Rennen in Mexiko war voller Zwischenfälle und umstritten, doch er ging emotional gestählt als Gewinner hervor. Mit 20 Jahren und 68 Tagen ist er der jüngste Fahrer, der jemals die Krone errungen hat. The Guardian hob hervor, dass er mit seinem dritten Platz in Mexiko den Titel sicherte. Sein Sieg in Austin, bei dem er von der Pole-Position bis zur Zielflagge führte, war Teil einer nahezu makellosen Saison.

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Marcas schrieb, der neue Held heiße Antonelli und habe in Mexiko Weltmeister mit zwanzig Jahren geworden. Die Tränen sollten nicht täuschen; er sei ein echter Kerl, sowohl auf als auch abseits der Piste. Mundo Deportivo bestätigte, dass er sich seinen Lebenstraum erfüllt habe. Er ist der 36. Fahrer in der Liste aller Weltmeister seit 1950. Sport aus Norwegen berichtete, ein Junge aus Bologna schreibe Geschichte. El País lobte sein Rennen in Austin als perfekte Vorbereitung auf die Feier in Mexiko-Stadt.

Mercedes und der Nachfolger von Ascari

L'Equipe betonte, dass Mercedes ihn von Kindesbeinen an gefördert habe. Le Monde bezeichnete die Krönung als Mercedes' gewonnene Wette. AD und Krone stellten klar, dass er bereits in seiner zweiten Saison alle überflutet hat. Der Standard schrieb, es sei vollbracht. Mit dieser Leistung beendet Antonelli eine Dürrezeit für Italien, da Alberto Ascari den letzten Titel im Jahr 1953 errang. Seine Reise begann, als sein Vater Marco ihn in ein Kart setzte, als er gerade laufen konnte. Nun steht er an der Spitze des Motorsports.