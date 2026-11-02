Kimi Antonelli krönt sich zum Weltmeister. In Mexiko gewinnt Lewis Hamilton, doch ein Streit mit Leclerc trübt den Erfolg der Scuderia Ferrari erheblich.

Die Sportwelt wurde bei dem Großen Preis von Mexiko Zeuge eines historischen Moments, der nicht nur die Formel Eins, sondern das gesamte Land Italien auf den Kopf stellte. Kimi Antonelli, der erst zwanzig Jahre alte Pilot beim Mercedes Team, krönte sich beim Rennen in Mexiko -Stadt zum neuen Weltmeister der Formel Eins. Diese Errungenschaft wird als eine schallende Ohrfeige für den Traditionsstall Ferrari gewertet, da die Scuderia es versäumt hat, das wohl größte italienische Talent seit Jahrzehnten bereits in den Kartzeit-Phasen unter Vertrag zu nehmen. Während die Italiener einen neuen Helden feierten, blieben die Probleme bei Ferrari nur ein Nebenschauplatz in der Rennserie, wobei die Kritik vor allem an siebenmaliger Weltmeister Lewis Hamilton gerichtet wurde.

Unkollegiales Duell zwischen Hamilton und Leclerc

Lewis Hamilton, der nun einundvierzig Jahre alte britische Star, äußerte während des Rennens bereits öffentlich große Besorgnis über die Lage in seinem Team. Der Hauptkonflikt entstand zwischen ihm und seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der neunundzwanzig Jahre alt ist. Beide Piloten lieferten sich nach dem Start ein intensives Duell um die Führung des Rennens. Als beide Fahrer Rad an Rad durch die dritte Kurve fuhren, schaffte es nur Hamilton, die Kurve sauber zu durchfahren. Leclerc hingegen kürzte die Strecke ab und fuhr über den Rasen, was ihm einen klaren Vorteil verschaffte.

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In der Regel ist es übliche Praxis in der Formel Eins, dass ein Pilot, der einen Vorteil durch das Abkürzen der Strecke erlangt hat, seine Position an den Gegner zurückgibt, um eine Strafe durch die Rennschiedsrichter zu vermeiden. Leclerc jedoch ignorierte diese Konvention und zog mit dem ungenutzten Vorteil davon. Die Rennleitung reagierte schnell und verhängte eine Strafe von fünf Sekunden, die Leclerc jedoch mit hohem Tempo während der Rennpause wieder herausfuhr. Dieses Verhalten wurde von vielen Beobachtern als unkollegial und kontraproduktiv für das Team gewertet.

Hamiltons Frust über den gestohlenen Sieg

Für Hamilton war das Handeln von Leclerc ein enormer Faktor für seinen wachsenden Frust, zumal der Brite zum Zeitpunkt des Vorfalls theoretisch noch die Möglichkeit hatte, die Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Dazu hätte er jedoch zwingend das Rennen gewinnen müssen. Dass sein eigener Teamkollege sich ihm in den Weg stellte, ärgerte den erfahrenen Fahrer zutiefst. Die Höhe seiner Enttäuschung wurde deutlich, als Hamilton bei einer Unterbrechung des Rennens mit einem Elektro-Roller zurück an die Boxengasse fuhr. In einer Geste des eklatanten Unmuts warf er sein Gefährt bei der Einfahrt in die Garage demonstrativ auf den Boden.

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Trotz seiner Bemühungen reichte der emotionale Schwung nicht für den Sieg. Hamilton beendete das Rennen auf dem zweiten Platz und verschärfte die Kritik nach dem Ziel noch weiter. Er führte in einer öffentlichen Erklärung aus, dass man in der Besprechung vor dem Rennen klar vereinbart hatte, dass jeder Pilot, der aus der ersten Kurve gedrängt wird, die Position an den Gegner zurückgeben muss. Laut Hamilton hat genau diese Nichtbeachtung der Absprache dem Team den Sieg gekostet und er forderte eine ernsthafte interne Besprechung dieses Vorfalls.

Neue Realität in der italienischen Rennszene

Während die Konflikte innerhalb des Mercedes Teams und die kritischen Worte von Hamilton hinter den Kulissen und in den Medien diskutiert wurden, richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gänzlich auf einen anderen Namen. Draußen feierte das ganze Land den neuen Helden Kimi Antonelli. Was über Jahrzehnte undenkbar schien, ist nun die neue Realität in Italien. Die Tifosi, die traditionell nur für die rote Farbe des Ferrari-Stalles schwärmen, haben ihre Herzen an einen Mercedes-Piloten verloren. Die Tifosi sehen nicht mehr nur Rot, denn sie haben einen neuen Helden: Kimi Antonelli (20).

Diese Entwicklung stellt für Ferrari einen doppelten Rückschlag dar. Zum einen verpasste das Team es, Antonelli, das größte Talent des Landes seit Jahrzehnten, zu dessen Kartzeiten zu verpflichten. Zum anderen ist der aktuelle Zoff im Traditions-Team derzeit nur ein Nebenschauplatz in der Rennserie, während der Fokus auf dem Erfolg des jungen Italieners liegt. Es gibt viel Redebedarf, vor allem für Lewis Hamilton (41), der den Verlust der Führung im Team nicht verschmerzen konnte. Doch die Welt spricht von Antonelli, während die interne Aufarbeitung bei Ferrari hinter verschlossenen Türen stattfinden wird.