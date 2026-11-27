Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli führte in Katar beide Trainings-Sessions an. Mercedes wirkt stark. Antonelli warnt aber: Mehrere könnten ihm gefährlich werden: Ein Team habe einen Sprung gemacht.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Guter Start ins Katar-Rennwochenende für Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli: Der Mercedes-Pilot war in beiden Freitagstrainings der schnellste Fahrer, gefolgt von seinem Teamkollegen George Russell. Antonellis Fazit nach insgesamt 120 Minuten auf dem Lusail International Circuit: «Das Auto hat sich insgesamt stark angefühlt, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt. Aber alles in allem können wir mit dem Tag zufrieden sein.

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Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und müssen nun über Nacht daran arbeiten, um hoffentlich mit einigen Änderungen zurückzukommen, die das Auto noch weiter verbessern werden. Ich für meinen Teil werde versuchen, herauszufinden, was ich besser machen kann, und mich auf morgen vorbereiten. » Im Qualifying kommt’s dann drauf an. Großes Thema in Katar: Reifendruck und Reifenverschleiß.