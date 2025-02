Kimi Räikkönen beendet seine Formel-1-Karriere

Der finnische Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen beendet seine Karriere nach der Saison 2021. Der 41-jährige Räikkönen wird seinen letzten Grand Prix in Abu Dhabi bestreiten.

Der finnische Formel-1-Champion Kimi Räikkönen beendet mit dem Abschluss der GP-Saison 2021 seine grosse Karriere: Der 21-fache Grand-Prix-Sieger, Spitzname « Iceman », hängt seinen Helm an den Nagel. Einer der Größten geht: Der 41-jährige Kimi Räikkönen hat sich dazu entschlossen, seine Formel-1-Karriere zu beenden. Der Große Preis von Abu Dhabi Mitte Dezember 2021 wird sein letzter WM-Lauf sein, nach einer mehr als zwanzig Jahre langen Karriere auf grosser Bühne.

Auf Instagram verkündete der «Iceman» seinen Abschied so: «Das war’s. Das ist meine letzte Saison in der Formel 1. Das ist eine Entscheidung, die ich schon im vergangenen Winter getroffen habe. Leicht ist sie mir nicht gefallen, aber nach dieser Saison wird es Zeit sein, etwas Neues zu versuchen.» «Ich möchte meiner Familie, meinen Rennställen und allen, die mich im Laufe der Jahre unterstützt haben, danken; vor allem jedoch gilt mein Dank den tollen Fans, die mich über all die Jahre unterstützt haben.» «Meine Formel-1-Karriere wird zu Ende gehen, aber es gibt noch so viel im Leben, auf das ich neugierig bin. Wir sehen uns. Kimi.» Räikkönen begann seine GP-Karriere bei Peter Sauber, mit der ganzen Erfahrung von 23 Autorennen. Daraufhin gab ihm der Autosport-Weltverband FIA nur eine Formel-1-Lizenz auf Probe. Schon nach dem ersten Rennen hatte sich das Thema erledigt. Ein Jahr später sass er schon im McLaren, gewann in Malaysia 2003 seinen ersten Grand Prix und wurde WM-Zweiter. Es folgte der Wechsel zu Ferrari, eine Formel-1-Pause, zwei Jahre mit Lotus (heute Alpine), danach Phase 2 bei Ferrari. Seit 2019 sitzt Kimi in einem von Sauber eingesetzten Alfa Romeo.





