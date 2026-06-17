Kimmich als Leader und Taktgeber: Neue Rolle beim DFB

Joshua Kimmich präsentiert sich bei der Pressekonferenz vor dem zweiten Gruppenspiel der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste als gelöster Kommunikator. Auf dem Platz zeigt der Kapitän eine neu gefundene Lockerheit, gepaart mit taktischer Klarheit. Julian Nagelsmann hat eine Systemumstellung vorgenommen, die Kimmichs Stärken als einrückenden Rechtsverteidiger zur Geltung bringt und das Offensivspiel belebt.

Joshua Kimmich präsentiert sich auf der Pressekonferenz abermals als guter Kommunikator. Auf dem Platz nimmt er eine ebenso wichtige und besondere Rolle ein. Am Dienstag während der Pressekonferenz zu den anwesenden Journalistinnen und Journalisten schmunzelte der Kapitän des DFB-Teams und bekam lautes Gelächter im Saal als Reaktion.

München hätte die Geduld verlieren können, doch wie es bei solchen Terminen nun mal ist, wurde die Gelegenheit genutzt, um Kimmich mit zahlreichen Fragen zu löchern. Von seinem grünen Daumen sollte er ebenso erzählen wie von Freizeitaktivitäten oder pinken Schuhen. Zwischendrin kommentierte Kimmich wieder etwas flapsig: „Dauert ganz schön lange heute. Da merkt man, dass ihr alle sonst nichts geplant habt.

“ Wieder lautes Gelächter. Viele Jahre galt der 31-Jährige als verbissen, mitunter verkrampft. So locker und gelöst wie im Moment hat man ihn wohl noch nicht erlebt. Doch Kimmich war nicht nur zum lockeren Plausch gekommen.

In seiner Analyse war er so klar, bestimmt und differenziert, wie man es von ihm gewohnt ist. Er ist für die Außendarstellung des Teams unglaublich wichtig. Aber auch auf dem Platz hat Kimmich vom Bundestrainer eine Rolle zugeteilt bekommen, die so vermutlich nur er spielen kann. Julian Nagelsmann scheint eine Lösung für gleich zwei Probleme gefunden zu haben: Wie bekommt er mehr Tiefe ins Angriffsspiel, ohne dem Spielaufbau dabei zu schaden.

Robin Koch funktioniert mit seiner Spielstärke als einrückender Außenverteidiger in engen Räumen sehr gut. Der Frankfurter sorgt dafür, dass es im Aufbau mehrere Optionen und Varianten gibt. Felix Nmecha wiederum spielt sehr vertikal und rückt häufig bis in die letzte Linie vor. Mit seinen Läufen bindet er Gegenspieler, was wiederum dazu führt, dass es schwieriger für Abwehrreihen wird, die deutschen Angreifer zu doppeln.

Mit einem normalen Rechtsverteidiger gäbe es mit dieser offensiven Rolle aber vielleicht das Problem, dass zu viel gestalterische Last an Aleksandar Pavlović hängen bleibt. Doch Kimmich ist zur Stelle.

Mit dem taktischen Kniff, dass er teils weit ins Zentrum einrückt, entsteht eine Struktur, die der des FC Bayern sehr ähnlich ist und in der der größte Kritikpunkt daran, Kimmich rechts hinten aufzustellen, etwas weniger bedeutsam wird: Pavlović und Kimmich werden zumindest in Ballbesitz nicht auseinandergerissen, sondern spielen es realtaktisch sogar ziemlich ähnlich wie im Verein. Für Kimmich ergaben sich gegen Curaçao sogar mehr Räume als eigentlich für ihn üblich ist.

Nmechas Läufe in die Tiefe zogen oft ein oder sogar zwei Spieler aus dem Mittelfeld mit nach hinten. Das öffnete wiederum den rechten Halbraum für Kimmich, in dem er sich besonders wohlfühlt.

„Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben“, sagte der Kapitän am Dienstag über Nmecha: „Er ist auch einer, der den Ball mal treiben kann. “ Von dieser Präsenz profitieren einige Mitspieler. Das 4:1 gegen Curaçao war das perfekte Beispiel für die dynamischen Abläufe im Nagelsmann-System. Nur weil Nmecha den Weg nach vorn antritt und auch Pavlović aktiv versucht, einen Gegenspieler in der Nähe von Kimmich zu binden, kann der Rechtsverteidiger nach innen dribbeln.

Und nur weil Kimmich dann die Lücke nutzt, entstehen gefährliche Abschlüsse. Es ist exakt diese Dynamik, die das Offensivspiel der deutschen Mannschaft für ein erfolgreiches Turnier braucht. Klar ist auch, dass die Gegnerqualität nicht sehr groß war, aber Kimmich hat vor allem mit Blick auf die Spanier recht, wenn er sagt: „Es ist nicht selbstverständlich, gegen einen unterlegenen Gegner so deutlich zu gewinnen.

“ Für ihn und das Trainerteam gibt es gewiss noch viel Arbeit, um bei der WM erfolgreich zu sein. „Es werden jetzt ein paar Prüfsteine auf uns zukommen“, kündigte Kimmich an: „Wir müssen an der Stabilität arbeiten, dürfen nicht so viel zulassen, müssen weniger Gegentore bekommen. “ Schon das eine gegen Curaçao sei zu viel gewesen. An anderer Stelle betonte er, wie wichtig es sei, dass die Offensivspieler defensiv mit nach hinten arbeiten.

Das ist die Bestimmtheit und die Klarheit in der Analyse, die ihn auszeichnet. Gepaart mit einer Lockerheit, die seinen Ruf als verbissenen Ehrgeizling in Deutschland massiv ins Wanken gebracht hat. Wie weit dieses deutsche Team wirklich ist, werden die kommenden Gruppenspiele zeigen. Dass sie mit Kimmich aber einen Führungsspieler haben, der endgültig in dieser Rolle aufgeht, ist offensichtlich.

Nach Jahren, in denen er in der Nationalmannschaft oft etwas verloren wirkte, scheint es so, als hätte er auf und neben dem Spielfeld seinen Platz gefunden. Die kommenden Partien werden zeigen, ob die taktischen Anpassungen von Nagelsmann auch gegen stärkere Gegner Bestand haben. Kimmich selbst ist zuversichtlich, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.

„Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend“, so der Kapitän. „Jeder weiß, was seine Aufgabe ist, und das Umschalten zwischen den Phasen funktioniert immer besser. “ Auch die Rückkehr von verletzten Stammspielern könnte weitere Optionen bieten. Fest steht: Kimmich ist nicht mehr nur der verbissene Kämpfer, sondern ein Leader, der mit Humor und Klarheit vorangeht.

Seine Pressekonferenz war ein Spiegelbild dieser Entwicklung: locker, direkt und dennoch tiefgründig. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich diese neue Lockerheit auf dem Platz übersetzt. Wenn Kimmich so weitermacht, könnte die WM 2026 zu seinem persönlichen Turnier werden





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