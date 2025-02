Kimmich fordert Top-Gehalt wie Musiala und Kane bei Vertragsverlängerung

Joshua Kimmichs Verhandlungsposition beim FC Bayern soll durch die lukrative Vertragsverlängerung von Jamal Musiala gestärkt worden sein. Der Mittelfeldspieler will nach Medienberichten ein ähnlich hohes Gehalt wie Musiala und Harry Kane, der aktuell mit 20 Millionen Euro jährlich am besten bezahlt ist.

Die Vertragsverhandlungen zwischen Joshua Kimmich und dem FC Bayern dauern an. Ein Grund für diese Verzögerung soll die Verlängerung von Jamal Musiala sein, der von den Münchnern den größten Vertrag der Vereinsgeschichte erhält. Wie der 'Kicker' berichtet, will sich Kimmich die Verhandlungsschwäche der Bayern-Bosse zu Nutze machen. Doch einen Tag vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern haben die Münchner die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala verkündet.

\\\„In Jamal haben wir einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugt. Mit solchen Spielern senden wir ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist“, betonte Sportvorstand Max Eberl nach der Vertragsunterschrift. Musiala soll nach seiner Verlängerung richtig abkassieren. 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen jährlich, machen ihn neben Harry Kane zum bestbezahlten Spieler des FC Bayern. Nun berichtet, soll Joshua Kimmich nun genau diese Taktik für sich nutzen wollen und sie für seine Vertragsverlängerung einbeziehen. Demnach habe der Mittelfeldspieler zunächst Musialas Verlängerung abgewartet, um ein ebenso üppiges Gehalt zu fordern, da er sich nicht unterordnen wolle. Zuletzt hieß es vor allem von den Bayern-Bossen, dass man in Zukunft Gehaltseinsparungen plane und nicht jeder Spieler automatisch zum Top-Verdiener werden soll. Darunter sollte eigentlich auch Kimmich nach seiner Vertragsverlängerung fallen, doch dieser zögerte seine Unterschrift hinaus und soll auch Gespräche mit dem FC Barcelona geführt haben. Dass man mit den Bayern-Bosse verhandeln kann, zeigt auch die Verlängerung von Alphonso Davies, der ebenso wie Musiala bis 2030 in München bleibt. Davies‘ Gehalt wurde nach der Unterschrift von elf auf 15 Millionen Euro erhöht, Kimmich wird mit Sicherheit keine Einbuße hinnehmen wollen. Sollte er seine Forderungen durchbringen können, würde er ebenso wie Musiala und Kane zu den Top-Verdienern zählen





FC Bayern Joshua Kimmich Jamal Musiala Vertragsverlängerung Gehaltsforderung

