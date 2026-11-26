Die Bayern-Granden Hoeneß und Rummenigge denken wegen Jamal Musialas gesundheitlicher Probleme laut über einen Gehaltsverzicht nach. Nach der Niederlage in Lille verteidigt Joshua Kimmich seinen Teamkollegen emotional - und attackiert die Klubführung.

Die Bayern-Granden Hoeneß und Rummenigge denken wegen Jamal Musiala s gesundheitlicher Probleme laut über einen Gehaltsverzicht nach. Nach der Niederlage in Lille verteidigt Joshua Kimmich seinen Teamkollegen emotional - und attackiert die Klubführung.

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat die Bosse des FC Bayern München für den Umgang mit Jamal Musiala mit scharfen Worten kritisiert.

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"Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like", sagte Kimmich nach dem 1:2 der Münchner in der Champions League beim OSC Lille. Seit Tagen steht der Gesundheitszustand von Musiala im Mittelpunkt von heftigen Diskussionen.