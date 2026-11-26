Joshua Kimmich kritisiert FC Bayern München öffentlich für die Musiala-Debatte. Details zur gesundheitlichen Lage des Spielers und Absprachen der Kabinen kommen an die Öffentlichkeit.

Der FC Bayern München geriet erneut in die Schlagzeilen, nachdem Joshua Kimmich nach der Champions-League-Niederlage in Lille scharfe Worte gegen die Vereinsführung gefunden hat. Der Mittelfeldstar übte direkte Kritik an der Art und Weise, wie das Management die Situation rund um Jamal Musiala öffentlich verhandelt. Kimmich bezeichnete es als absoluten No-Go, diese Diskussion auf dem Rücken des betroffenen Spielers zu führen, was nicht dem Profil des Traditionsvereins entspreche.

Öffentliche Kritik an der Kommunikation

Die Spannungen wurden deutlich, nachdem Herbert Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge Zweifel geäußert hatten, ob Musiala nach seiner Erkrankung wieder sein altes Top-Niveau erreichen wird. Kimmich zeigte zwar Verständnis für die Sorgen des Vorstands, missbilligte jedoch die öffentliche Tragweite dieser Aussagen. Die Reaktion der Bayern-Führung ließ nicht lange auf sich warten, da der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bereits am Folgetag bei einem Ortstermin in Unterhaching Stellung bezog. Dreesen betonte, dass man sich ums Kümmern kümmern und nicht ums Reden wolle, wobei das Wort nicht als wichtiges Schlüsselwort in seiner Aussage hervorgehoben wurde. Er erklärte zudem, dass das Thema intern geklärt werden solle und eine weitere öffentliche Debatte nicht gewünscht ist.

Also read Kimmich prangert Bayern-Bosse an: Kritik an öffentlicher Musiala-Debatte

Details zur gesundheitlichen Aufklärung

Kimmich verriet bei dieser Gelegenheit bisher unbekannte Facetten des Geschehens. Er gab an, dass ein Teil der Bayern-Spieler bereits im Sommer 2025 von den gesundheitlichen Problemen des 23-Jährigen wusste, bevor es zu seiner ersten Abwesenheit auf dem Platz kam. Musiala hatte mit einigen Kollegen gesprochen, um im Ernstfall eine sichere Reaktion zu gewährleisten. Es gab einen Austausch mit der medizinischen Abteilung, um den besten Umgang mit solchen Situationen zu erlernen. Heißt: Die eingeweihten Bayern-Stars wussten gut 14 Monate vorher Bescheid, bevor die Öffentlichkeit über die genaue Musiala-Problematik in Kenntnis gesetzt wurde. Dies spricht für die Geschlossenheit in der Kabine des Rekordmeisters, da das Geheimnis über ein Jahr bestens gehütet wurde.

Advertisement

Advertisement

Medizinische Anweisungen im Detail

Erstmals untersucht wurde Musiala schon im April 2025, unmittelbar nach dem erstmaligen Auftreten neurologischer Ausfälle. Wie die Bild berichteten, hatten die Bayern-Ärzte im Sommer 2025 intern kommuniziert, wie bei einer Bewusstseinsstörung zu verfahren sei. Die klare Anweisung lautete, dass der am nächsten stehende Mitspieler zu Musiala hinlaufen und darauf achten soll, dass dieser bei einem Zusammenbruch nicht auf den Kopf aufschlägt. Diese Kopfverletzung wurde von den Ärzten als größte Gefahr bei Abwesenheiten eingestuft. Im Sommer 2025 beim Spiel gegen die Boca Juniors erlitt Musiala mutmaßlich seine erste Abwesenheit, brach jedoch glücklicherweise nicht zusammen. Dennoch erkannte Kimmich die Situation und reagierte genau nach Anweisung der Mediziner. Offiziell wurden damals Oberschenkelprobleme für die Auswechslung nach nur 25 Minuten angeführt.

Gesprächsrunde und finanzielle Fragen

Nach den Diskussionen gab es am Dienstag, einen Tag vor dem Spiel in Lille, einen Musiala-Gipfel an der Säbener Straße. An diesem Treffen nahmen auch Musiala-Berater Christian Schmid von der Agentur 11WINS teil. Thomas Eberl beschrieb das Treffen als sehr konstruktiv. Das Wichtigste war der Konsens, mit Jamal zu sprechen und nicht über ihn. Anschließend gab es Statements beider Seiten und eine klare Aussage von Eberl. Keine Thematik über Geld oder irgendwas wurde beim Gipfeltreffen angeschnitten. Damit ist ein Gehaltsverzicht von Musiala, dessen geschätztes Jahresgehalt bei 25 Millionen Euro liegt, wohl erst einmal vom Tisch. Ob die gesamte Debatte damit beendet ist, bleibt abzuwarten.