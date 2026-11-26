Joshua Kimmich übt scharfe Kritik an der öffentlichen Debatte um die Gesundheit von Jamal Musiala. Der FC Bayern München muss seine Kommunikation über den verletzungsschwachen Star neu justieren.

Joshua Kimmich hat die Führungsebene des FC Bayern München scharf kritisiert. Der Nationalspieler moniert, dass der Umgang mit den gesundheitlichen Problemen von Jamal Musiala in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Der Verein handele dabei nicht im Sinne seiner Werte.

Schärfste Kritik an der Führungsebene

Joshua Kimmich äußert sich erstmals öffentlich zu den Vorkommnissen um Jamal Musiala. Er verurteilt das Verhalten der Vereinsverantwortlichen als absolutes No-Go. Für ihn ist klar, dass die Gesundheit des Menschen über allen sportlichen Interessen stehen muss.

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Der 31-jährige Kimmich stellt die Integrität des Klubs in Frage. Er betont, dass Bayern München eine Familie sein sollte. Das Zusammenhalten der Mitglieder dürfe nicht öffentlich in Zweifel gezogen werden. Dies sei nicht bayern-mäßig.

Kimmich kritisiert die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Beide hatten in der vergangenen Woche Gehaltsverzicht von Musiala thematisiert. Sie zweifelten das sportliche Topniveau des 23-Jährigen in Frage. Diese Diskussion wurde vor dem gesamten Publikum geführt.

Interner Konflikt statt öffentlicher Shitstorm

Joshua Kimmich unterscheidet klar zwischen Leistungskritik und persönlicher Angriffe. Er sagt, dass Kritik an der Leistung legitim sei. Allerdings gehöre die Problematik der Gesundheit intern geklärt. Öffentliche Debatten schaden dem Zusammenhalt.

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Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sahen die Situation anders. Sie brachten das Thema Gehaltsverzicht in den Raum. Dies geschah vor dem Hintergrund der langen Verletzungsgeschichte. Die Kritik richtete sich gegen den perceived Umgang des Vereins mit ihrem Star.

Jamal Musiala steht im Zentrum dieser Diskussion. Die Bosse des FC Bayern München sprachen mit seinen Beratern. Das Ergebnis war ein Gipfeltreffen, das am Dienstag stattfand. Man einigte sich auf einen neuen Weg.

Gipfeltreffen einigt sich auf neuen Weg

Die Besprechung brachte eine klare Botschaft hervor. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Dies wurde gemeinsam als weiteres Vorgehen vereinbart. Der Fokus liegt nun auf der medizinischen Versorgung.

Joshua Kimmich beobachtet die Situation aus der Nähe. Er hat das Gefühl, dass Jamal Musiala nicht alles mitbekommt. Das sei auch gut für den jungen Spieler. Er soll nicht durch den Shitstorm zusätzlich belastet werden.

Der Verein will nun einen gemeinsamen Weg gehen. Die öffentliche Debatte soll beendet werden. Alle Beteiligten setzen auf interne Absprachen. Dies dient dem Schutz von Jamal Musiala.

Lange Krankheitsgeschichte belastet den Star

Die aktuelle Lage ist nicht von ungefähr entstanden. Jamal Musiala hatte in den letzten anderthalb Jahren nur wenige Spiele in Folge absolviert. Es waren nicht einmal vier oder fünf Partien am Stück. Dies ist eine rekordverdächtige Pause.

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Joshua Kimmich findet das verständlich. Er erklärt, dass der Spieler nicht auf diesem Niveau sei, weil er zu wenig spielte. Es sei logisch, dass die Form zurückgeht. Das Problem sei nicht mangelnde Professionalität.

Jamal Musiala arbeite jeden Tag sehr, sehr hart. Er möchte das Maximum aus sich herausholen. Er hat keine Probleme wegen Unprofessionalität. Seine Einstellung ist vorbildlich. Das betont der Kapitän ausdrücklich.

Zukünftige Entwicklung und Rhythmus

Joshua Kimmich ist zu 100 Prozent überzeugt. Er glaubt fest daran, dass Jamal Musiala wieder an sein Niveau herankommt. Die Voraussetzungen sind medizinisch gegeben. Es fehlt nur noch die Spielpraxis.

Der wichtige nächste Schritt ist der Rhythmus. Der Spieler muss wieder in einen Spielplan gefunden werden. Dies ist die zentrale Aufgabe für das Trainerteam. Die Basis ist die Gesundheit.

Der FC Bayern München reagiert auf die Kritik. Man hat das Meeting abgehalten. Der Fokus liegt nun auf der Genesung. Die Öffentlichkeit darf nun geduldig sein. Es gilt, Jamal Musiala zu unterstützen.

Die Geschichte zeigt die Komplexität im Profisport. Gesundheit ist wichtiger als Sport. Der Verein muss lernen, damit umzugehen. Joshua Kimmich hat die Grenzen der Öffentlichkeit aufgezeigt. Dies war notwendig.