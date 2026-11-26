Joshua Kimmich übt scharfe Kritik an der Kommunikation des FC Bayern. Der Konflikt um Jamal Musiala und die Gehaltsverhandlungen gefährden den Zusammenhalt im Verein.

Joshua Kimmich hat die Vereinsführung des FC Bayern München scharf kritisiert und die Art und Weise, wie über die Gehaltsverhandlungen von Jamal Musiala kommuniziert wurde, als inakzeptabel bezeichnet. Der Mannschaftskapitän stellte sich klar hinter seinen Mannschaftskollegen und verurteilte die öffentliche Auseinandersetzung, die er als Belastung für die Spieler wertete. Kimmich betonte dabei die menschliche Dimension hinter der sportlichen Performance.

Kritik an der öffentlichen Kommunikation

Der 29-jährige Deutsche äußerte seinen Unmut darüber, dass interne finanzielle Diskussionen nach außen getragen wurden. Er erklärte, dass der Verein zwar über dem einzelnen Spieler stehe, die Würde des Menschen jedoch unantastbar bleiben müsse. Für Kimmich war klar, dass solche Konflikte nicht auf dem Rücken der Athleten ausgetragen werden dürfen. Diese klare Positionierung ist für den Klub eine erhebliche Gefahr, da sie die ohnehin angespannte Lage weiter verschärft.

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Aktuelle sportliche und personelle Challenges

Hinter den Kulissen herrscht bei den Verantwortlichen um Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen große Sorge. Die sportliche Leitung unter Vincent Kompany und Max Eberl sieht sich mit massiven Problemen konfrontiert. Ein zentrales Problem ist die Verletzungsmisere im Kader, die dazu geführt hat, dass Harry Kane voraussichtlich vier Monate ausfallen wird. Zudem befindet sich die Mannschaft in der Champions League auf Platz 15 und liegt in der Liga zwei Punkte hinter dem BVB.

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Konflikt zwischen Sportbereich und Verwaltung

Es zeichnet sich ein deutliches Patt zwischen dem Trainerstab und der Geschäftsführung ab, während die Verhandlungen mit Jamal Musiala stocken. Während die sportliche Leitung das Vertrauen in den jungen Star hält, fürchten die Bosse, dass er sein altes Leistungslevel nicht wieder erreichen könnte. Diese Differenzen spalten den Verein nach innen und außen. Eine Wiederannäherung ist nur möglich, wenn alle Beteiligten die recenten Worte von Kimmich ernst nehmen und den Zusammenhalt wieder herstellen.