Joshua Kimmich hat die öffentliche Diskussion über Julian Musialas Gesundheitszustand scharf kritisiert. Er betonte, dass die Gesundheit des Spielers im FC Bayern über allem stehe und interne Probleme nicht öffentlich ausgetragen werden sollten. Gleichzeitig verteidigte er Musialas Professionalität und Arbeits ethic.

„Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch.

Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like.

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“ Seit Tagen steht der Gesundheitszustand von Musiala im Mittelpunkt von heftigen Diskussionen. Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten in der vergangenen Woche wegen der gesundheitlichen Probleme Musialas einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne.