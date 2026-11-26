Bayern-Kapitän Kimmich kritisiert die öffentliche Kommunikation von Rummenigge, Hoeneß und Dreesen zur Musiala-Situation. Er fordert Internität und Menschlichkeit.

Joshua Kimmich hat die öffentliche Debatte um die Gesundheit und Vertragsverhandlungen von Jamal Musiala scharf kritisiert. Der 31-jährige Kapitän des FC Bayern München äußerte unmissverständlich sein Unverständnis über die Art und Weise, wie die Vereinsführung die Angelegenheit in den Medien darstellt. Insbesondere die Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen stießen auf starken Widerstand bei dem Nationalmannschaftskapitän. Kimmich betonte, dass bestimmte Grenzen überschritten wurden, die nicht vom Spielertor aus, sondern von der Organisation selbst hätten eingehalten werden müssen.

Kritik an der öffentlichen Kommunikation der Vorstände

Kimmich erklärte, dass er nicht verstehe, wie man eine so sensible Thematik derart öffentlich kommuniziert. Für ihn ist es ein absolutes No-Go, solche Differenzen auf dem Rücken eines Spielers auszutragen. Er räumte ein, dass der Verein zwar immer das Höchste und größer als jeder einzelne Spieler sei, doch dürfe dies niemals die Menschlichkeit außer Acht lassen. Diese Haltung nannte er als nicht typisch für die Werte des FC Bayern München. Der Kapitän forderte ein sofortiges Ende dieser öffentlichen Austragung von Konflikten, da dies der Integrität des Vereins schadet.

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Unterscheidung zwischen Leistung und persönlicher Situation

Der Nationalmannschaftskapitän machte einen klaren Unterschied zwischen sportlicher Kritik und dem Umgang mit persönlichen Problemen. Es sei völlig legitim und Teil des Geschäfts, die Leistungen der Spieler auf dem Platz zu hinterfragen und zu kritisieren. Wenn es jedoch um gesundheitliche Belange oder die persönliche Zukunft eines Akteurs geht, dürfe dies nicht öffentlich diskutiert werden. Kimmich betonte, dass solche Probleme intern am Tisch geklärt werden müssten. Eine öffentliche Klärung sei in diesem Kontext falsch und nicht nachvollziehbar.

Botschaft an die Vereinsführung und Wahrung von Werten

Kimmich erinnerte an das berühmte Motto "Mia san mia" und die familiären Werte, die der FC Bayern München nach außen hin stark betont. Gerade in der jetzigen Phase sei es wichtig, dass diese Werte gelebt werden. Er hielt es für den falschen Weg, Themen zunächst öffentlich zu tragen und erst anschließend das persönliche Gespräch zu suchen. Die Verantwortlichen müssten erkennen, dass der Zusammenhalt und der familiäre Umgang besonders dann gelebt werden müssen, wenn ein Spieler Unterstützung braucht. Seine Botschaft an die Bosse war eindeutig: Wer von Familie spricht, muss diese Werte in der Praxis beweisen.

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Volle Rückendeckung für den jungen Star Musiala

Die wichtigste Botschaft richtete Kimmich direkt an Jamal Musiala. Er versicherte dem 23-Jährigen, dass dieser zu hundert Prozent die Rückendeckung des gesamten Umfelds habe. Kimmich betonte, wie hart Musiala täglich arbeite und wie sehr er daran interessiert sei, wieder zu seiner alten Stärke zurückzufinden. Es gehe nun vor allem darum, dem jungen Spieler die notwendige Ruhe zu geben und ihm den Spaß am Fußball zurückzugeben. Der Kapitän erlebe Musiala jeden Tag auf dem Trainingsgelände der Säbener Straße.

Hoffnung auf persönliche Gespräche und Vertrauensaufbau

Kimmich begrüßte ausdrücklich, dass es zwischen den Beratern von Jamal Musiala und der Vereinsführung inzwischen zu einem konstruktiven Austausch gekommen ist. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig persönliche Gespräche sind, um verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen. Solange die Probleme nicht professionell oder auf Unprofessionalität beruhen, sondern in der aktuellen gesundheitlichen Lage liegen, ist Geduld gefordert. Kimmich hofft, dass Musiala spürt, dass die gesamte Mannschaft sowie die Funktionäre und der Verein zu hundert Prozent hinter ihm stehen.