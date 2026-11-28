Die Krisenwochen beim FC Bayern nehmen kein Ende. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hamburg begeht Joshua Kimmich eine Tätlichkeit und fliegt vom Platz.

, der sich daraufhin dazu hinreißen lässt, den HSV-Profi an den Haaren zu ziehen. Schiedsrichter Bastian Dankert zückt sofort Rot. Noch auf dem Weg in die Kabine reagiert Kimmich emotional aufgewühlt – wohl aus Frust über sich selbst.

„Es war ein großer Fehler. Völlig unentschuldbar und auf jeden Fall sehr, sehr dumm. Ich muss mich beim Team entschuldigen. Es war nicht mal so, dass ich irgendwie sauer oder geladen war.

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Normal ist es gar nicht so meine Art. Ich würde gerne eine Erklärung abgeben können, aber es fällt mir selbst schwer, es zu verstehen.