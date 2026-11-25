Kapitän Joshua Kimmich kritisiert scharf die öffentlichen Äußerungen von Hoeneß, Rummenigge und Dreesen bezüglich Jamal Musialas Gesundheit und Gehalt.

Der Kapitän des FC Bayern München, Joshua Kimmich, hat sich in ungewöhnlich schroffer Form an die Vereinsführung gewendet. Nach der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen den OSC Lille sprach er sich klar gegen die öffentlichen Kommentare aus, die die Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen über den Gesundheitszustand von Stammspieler Jamal Musiala äußerten. Kimmich nannte das Verhalten ein absolutes No-Go und betonte, dass die Kommunikation auf dem Rücken eines Spielers nicht erlaubt sei.

Kritik an Kommunikation über Gesundheit

Joshua Kimmich machte deutlich, dass die Art der öffentlichen Bekanntmachung der neurologischen Dysfunktionen von Jamal Musiala für ihn nicht nachvollziehbar ist. Der 31-Jährige, der in Lille als Vize-Kapitän für den verletzten Manuel Neuer einsprang, erklärte, dass der Verein zwar größer als der Spieler sei, aber niemals größer als der Mensch. Kimmich stellte fest, dass solche persönlichen und medizinischen Themen intern geklärt werden müssen und nicht vor der Öffentlichkeit ausgetragen werden dürfen.

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Der DFB-Nationalspieler hob hervor, dass Leistungskritik legitim sei, jedoch medizinische und vertragliche Fragen anderer Natur sind. Er verwies darauf, dass München als Verein traditionell für Zusammenhalt stehe und man in schwierigen Zeiten besonders stark zusammenhalte. Die aktuelle Situation habe ihn persönlich überrascht, da er geglaubt hatte, dass der Anspruch des Vereins an die eigene Kultur weiterhin gelebt wird, insbesondere in einer Phase, die auch für ihn selbst von persönlichen Herausforderungen geprägt war.

Hintergrund der Kontroverse um Gehalt

Der Konflikt hatte seinen Ursprung in den vergangenen zwei Wochen, als die Vereinsführung öffentlich Zweifel an der zukünftigen Leistungsfähigkeit von Jamal Musiala äußerte. Die Aufsichtsräte und Vorstände begründeten dies mit der medikamentösen Behandlung wegen neurologischer Probleme. Zudem gab Karl-Heinz Rummenigge bekannt, dass der Verein bei anhaltender Leistungsschwäche das Jahresgehalt von mehr als 25 Millionen Euro mit der Spielerseite neu verhandeln wolle. Diese Statements schuf die Grundlage für die heftige Reaktion von Joshua Kimmich.

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Joshua Kimmich kritisierte explizit, dass man Probleme, die die Vertragslaufzeit und das Gehalt betreffen, am Tisch klären sollte. Er betonte, dass solche Gespräche mit dem Spieler oder dessen Berater geführt werden müssen, anstatt sie öffentlich zu machen. Für ihn ist es unverständlich, dass ein Verein, der mit dem Mottosprichwort "Mia san mia" für familiären Zusammenstand steht, diese Prinzipien scheinbar nicht einhält, wenn es um finanzielle und gesundheitliche Aspekte geht.

Reaktion nach dem Spiel und internen Schritten

Die Partie in Lille verlief für den FC Bayern alles andere als positiv. Nach der Führung durch Dayot Upamecano drehte der OSC Lille das Spiel durch Tore von Daichi Kamada und ein Eigentor von Pavlovic. Die Niederlage markierte die erste Saisonniederlage der Bayern und sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit auf die interne Lage. Kurz nach dem Abpfiff nutzte Joshua Kimmich die mediale Bühne, um seine Position klarzustellen und die Vereinsführung zur Rede zu stellen.

Bezüglich der jüngsten Entwicklungen erwähnte Kimmich, dass er seine Kritik bereits intern vorgetragen habe. Er verwies auf ein Treffen am Dienstag zwischen den Beratern von Jamal Musiala, Christian Schmid und Tobias Altschäffl, und der Vereinsführung. Sportvorstand Max Eberl hatte nach diesem Termin betont, dass man Konsens über Ruhe in der Öffentlichkeit erzielt habe. Kimmich hält diese interne Einigung für wichtig, vermisst aber, dass sie zeitlich vor den öffentlichen Äußerungen der Bosse hätte stattfinden müssen.

Die Debatte zeigt die Spannung zwischen dem Anspruch auf Transparenz und dem Schutz der Privatsphäre von Spielern. Joshua Kimmich positioniert sich hier klar als Beschützer der Spielerkollegen gegenüber der managerialen Ebene. Seine Kritik zielt darauf ab, zukünftige Vorfälle zu verhindern und die Kultur des Vereins wieder auf den Kern von Zusammenhalt und Respekt zurückzuführen. Die Fans und die Öffentlichkeit reagieren mit Verständnis auf den Klartext des Kapitäns, der hier eine klare Grenze zwischen sportlicher Leistung und persönlicher Gesundheit zieht.