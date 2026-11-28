Joshua Kimmich erklärt die rote Karte beim 0:0 gegen den HSV. Der Kapitän der Bayern entschuldigt sich bei der Mannschaft für seinen unerklärlichen Fehltritt.

Joshua Kimmich hat sich öffentlich für seine rote Karte entschuldigt, die beim 0:0-Unentschieden gegen den Hamburger SV ( HSV) im Volksparkstadion folgte. Der 31-jährige Kapitän der FC Bayern München fiel kurz vor der Halbzeitpause nach einer Tätlichkeit vom Platz. Mit dieser Disziplinarmaßnahme beendete der Nationalspieler die Partie für die Münchner, die bereits zu drittelftes Pflichtspiel in Folge ohne Sieg blieben.

Kimmich erläutert den Hergang und seine Motive

Joshua Kimmich äußerte sich nach dem Abpfiff zur Situation und gestand ein, dass er den Moment selbst nicht vollständig nachvollziehen kann. Er habe eine Stunde lang darüber nachgedacht, betonte jedoch, dass er keine Rechtfertigung für den Vorfall habe. Für ihn war die Aktion in der aktuellen Spielsituation völlig unentschuldbar, da die Bayern das Match eigentlich im Griff hatten und nichts Großes passierte. Er konnte keine Wut oder Aggression vor dem Ereignis bei sich feststellen, was die Handlung für ihn selbst schwer verständlich macht.

Also read Nächster großer Bayern-Aufreger: Kimmich rastet gegen HSV aus und sieht Rot

Der Mittelfeldstar gab offen zu, dass ihm die richtigen Worte fehlen, um das Geschehene zu erklären. Er räumte ein, dass sein Verhalten dumm war und der Mannschaft in der jetzigen Phase nicht half. Kimmich betonte, dass er nicht emotional geladen war, bevor die Szene eintrat, und somit keine provozierenden Worte des HSV-Spielers Røssing-Lelesiit auf ihn wirkten. Er beschrieb den Moment als einen unerklärlichen Fehltritt, der seiner sonstigen Disziplin widersprach.

Folgen für die Personalie und sportliche Lage

Durch die Gelb-Rote Karte wird Joshua Kimmich das nächste Ligaspiel gegen den SC Paderborn verpassen, das am Freitag um 20:30 Uhr stattfindet. Dieser Ausfall kommt für die FC Bayern München zu einem kritischen Zeitpunkt, da das Team ohnehin unter heftigen Personalproblemen leidet. Die Sperre verschärft die personelle Notlage des Vereins, der aktuell mit einem erheblichen Widerstand in der Tabelle konfrontiert ist und nach Punkten hungert.

Advertisement

Advertisement

Obwohl Kimmich als sehr ehrgeizig bekannt ist, wird er nicht als Heißsporn eingestuft. Sein eigenes Urteil fiel daher umso härter aus. Er verglich den Vorfall mit früheren Stressmomenten in seiner zwölfjährigen Karriere bei den Bayern und bewertete die rote Karte als die Krone eines unnötigen Fehlers. Er betonte, dass jeder Platzverweis dumm sei, dieser aber aufgrund der offensichtlichen Provokationslosigkeit noch ärgerlicher ausfiel.

Interne Maßnahmen und Zukunftsaussichten

Trainer und Klubführung werden nach eigenen Aussagen keine schnellen personellen Änderungen an der Aufstellung vornehmen, um öffentliche Erwartungen nicht zu erfüllen. Kimmich erklärte, dass es keine Chance gebe, Spieler als Geschenk an die Öffentlichkeit zu geben, da der Widerstand im Verein derzeit groß sei. Man müsse diese schwierige Phase nutzen, um sie am Ende in etwas Wertvolles umzuwandeln, wobei alle internen Besprechungen weiterhin stattfinden werden.

Für Joshua Kimmich bleibt das Ergebnis von 0:0 zwar ein positiver Aspekt, da ein Punkt geholt wurde, die rote Karte trübt die Bilanz jedoch erheblich. Er wünschte sich, eine klare Erklärung liefern zu können, scheitert jedoch an der eigenen Logiklosigkeit des Moments. Die Verantwortung für die Konsequenzen trägt er nun allein, während die Mannschaft ohne ihren Kapitän vor der Herausforderung steht, die Punkteausbeute wieder zu steigern.