Fehlt ein Sieg: Joshua Kimmich wurde im HSV-Spiel mit Rot vom Platz gestellt. Bayern München verliert das dritte Spiel in Folge und liegt punktgleich mit der Konkurrenz.

Der FC Bayern München hat nach der Champions-League-Niederlage in Lille gegen den Hamburger SV mit einem 0:0-Unentschieden ein weiteres Spiel gewonnen. Trainer Vincent Kompany sah sich nach dem dritten Sieglos in Folge und dem Punkteverlust in Hamburg einer kritischen Öffentlichkeit ausgesetzt. Der Rekordmeister zeigte sich trotz dominanter Ballbesitzstatistik im entscheidenden Finaleffekt wirkungslos.

Rote Karte für Kimmich schwächt München

Der zentrale Auslöser für den enttäuschenden Ausgang des Spiels war die Rote Karte für Kapitän Joshua Kimmich. Der 31-jährige Mittelfeldspieler musste in der Schlussphase des ersten Durchgangs das Feld verlassen, nachdem er den norwegischen HSV-Akteur Noah Codjo-Evora an den Haaren zu Boden gerissen hatte. Schiedsrichter Frank Dankert zeigte die rote Karte nach einer Kontroverse, bei der Kimmich die Kontrolle verlor.

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Diese Disziplinarmaßnahme traf die Münchner zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Kurz vor dem Wurf des Balles hatte Kimmich öffentlich die Bayern-Verantwortlichen für ihren Umgang mit Jamal Musiala kritisiert. Die nun folgende Spielphase in Unterzahl gestaltete sich für das Team von Vincent Kompany extrem schwierig. Das Team konnte die defensive Organisation über mehr als eine Halbzeit nur mit Mühe aufrechterhalten.

Kompany überrascht mit Jungtalenten

Bereits vor dem Pfiff zur Halbzeit zeigten die Bayern Probleme gegen einen ebenfalls dezimierten HSV. Die Hamburger waren aufgrund von acht verletzten Profis in der Startaufstellung eingeschränkt. Trainer Vincent Kompany reagierte mit einer Überraschungsaufstellung und setze zwei Talente von Beginn an ein. Noah Codjo-Evora, 19 Jahre alt, und Bara Sapoko Ndiaye, 18 Jahre alt, erhielten die Chance im Kader.

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Trotz der personellen Veränderungen fehlten dem Kompany-Team echte Top-Chancen auf das Tor. Der Spielverlauf verlief nach dem Platzverweis von Kimmich schleppend. Die Bayern behielten zwar mit 67 Prozent einen sehr hohen Ballbesitzanteil, vermochten diesen jedoch nicht in Tore umzumünzen. Der HSV ließ sich nicht abschütteln und verteidigte das Ergebnis erfolgreich.

Laimer Auswechslung verschärft Lage

Die Enttäuschung für die Münchner wurde durch einen weiteren Rückschlag kurz vor dem Abpfiff verstärkt. Konrad Laimer musste wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Der 29-jährige Mittelfeldspieler zeigte sich angeschlagen. Dieses Ereignis vertieft die bereits bestehenden Sorgen um die verfügbaren Kräfte im Kader, da die Niederlage in Lille und das aktuelle Unentschieden zu einem kritischen Leistungsabfall geführt haben.

HSV feiert Comeback von Vuskovic

Der HSV feierte stattdessen ein bemerkenswertes Ergebnis gegen den deutschen Rekordmeister. Der kroatische Spieler Mario Vuskovic stand in der Startelf und absolvierte sein erstes Bundesligaspiel nach einer vierjährigen Dopingsperre. Der 25-jährige Akteur überzeugte mit einer starken Leistung und erhielt von BILD die Note 3. Sein Comeback wurde durch den unerwarteten Punktegewinn gegen den FC Bayern München perfektioniert.