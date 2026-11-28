Joshua Kimmich erhält im Spiel gegen den HSV die Rote Karte. Der Münchner Star reagiert kritisch auf seinen eigenen Fehler und zeigt sich besorgt um den verletzten Musiala.

Der FC Bayern München verliert die Nerven im Spiel gegen den Hamburger SV. Joshua Kimmich wird vor der Pause mit Rot vom Platz gestellt. Der Fehler führte zu einem torlosen Unentschieden.

Der Vorfall und der Aussetzer

Joshua Kimmich hat im Bundesliga-Duell gegen den Hamburger SV einen klaren Fehler begangen. Der Mittelfeldspieler zieht seinen Gegenspieler Alexander Rössing-Lelesiit an den Haaren zu Boden. Diese Handlung erfolgt noch vor der Pause. Schiedsrichter pfeift sofort ab und zeigt Kimmich die Rote Karte. Der Star des Rekordmeisters steht plötzlich ohne sein Team auf dem Platz.

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Kritische Selbstreflexion

Joshua Kimmich äußert sich ratlos über sein eigenes Handeln. Er habe eine Stunde lang über die Situation nachgedacht. Ein Verständnis dafür fehlt ihm jedoch komplett. Der 31-Jährige nennt das Verhalten unentschuldbar. Das Spiel stand zu diesem Zeitpunkt bei 0:0. Der FC Bayern München hatte die Partie eigentlich im Griff. Kimmich betont, dass er emotional nicht geladen war. Er hätte eine Erklärung abliefern wollen, fällt es ihm aber schwer.

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Bestätigung der Verletzung

Der FC Bayern München bestätigt eine Muskelverletzung bei Jamal Musiala. Der 23-Jährige fällt erneut längere Zeit aus. Die Blessur entstand im rechten Oberschenkel. Das Leid des Teamspezialisten geht Joshua Kimmich sehr nahe. Er weiß um die schwere Phase, die Musiala seit anderthalb Jahren durchmacht. Der Nationalspieler hofft auf eine schnelle Genesung des jungen Stars.

Zukünftige Strafen

Joshua Kimmich rechnet mit einer Strafe des Verbandes. Er will sich gegen eine eventuelle Sperre nicht beschweren. Mit zwölf Jahren im Team kenne er andere Stressmomente. Dieser Aussetzer ist ihm jedoch zu viel. Er will sich bei der Mannschaft entschuldigen. Das torlose Remis hilft in der jetzigen Situation nicht weiter. Der Verlust des Punktes wiegt schwer. Kimmich hofft auf eine Rückkehr von Musiala.