Joshua Kimmich erhielt vor der Pause beim 0:0 gegen den HSV die rote Karte und sieht seinen Fehler ein. Trainer Kompany kommentiert nicht, während weitere Ausfälle wie Musiala und Kane die Personalnot in München verschärfen.

Kurz vor der Pause sieht Joshua Kimmich beim 0:0 seines FC Bayern beim HSV die Rote Karte. Damit verschärft er die angespannte Personallage der Münchener.

Der Kapitän gibt sich einsichtig.

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„Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm. Und ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben“, sagte der Münchener nach dem 0:0 in derKimmich hatte nach einer Tätlichkeit in der 44. Minute gegen Alexander Rossing-Lelesiit zu Recht Rot von Schiedsrichter Bastian Dankert gesehen. Der Nationalmannschafts-Kapitän hatte an den Haaren des Hamburgers gezogen, nachdem dieser ihn anscheinend provoziert hatte.