Kimmich scherzt über Rollentausch: Jetzt muss Neuer sich am Riemen reißen

Nach Neuers Nominierung für die WM 2026 macht DFB-Kapitän Kimmich eine humorvolle Ansage an seinen Bayern-Kapitän: Erstmals wird Kimmich Neuers Vorgesetzter sein, was zu einem scherzhaften Machtwechsel führt.

Nach der offiziellen Nominierung von Manuel Neuer für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA hat DFB -Kapitän Joshua Kimmich eine klare Ansage an seinen Bayern-Kapitän gemacht.

Im Interview mit der Bild-Zeitung sagte Kimmich: Das freut mich extrem! Wir spielen jetzt schon seit elf Jahren zusammen. Jeder weiß, wen wir da hinten drin haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass er dabei ist.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler konnte sich jedoch eine scherzhafte Drohung nicht verkneifen. Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist Manuel Neuer seit fast zehn Jahren der Kapitän der Mannschaft, doch in der deutschen Nationalmannschaft trägt ein anderer die Kapitänsbinde: Zum ersten Mal wird Kimmich Neuers Kapitän sein und nicht andersherum. Kimmich scherzte über diesen Rollentausch: Jetzt muss er sich am Riemen reißen. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht.

Ich sage es ihm gleich mal, drohte der DFB-Kapitän lachend, denn in der bayerischen Landeshauptstadt ist Kimmich stets Neuers Vize. Diese humorvolle Ansprache zeigt die enge Verbundenheit der beiden Spieler, die seit vielen Jahren sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft erfolgreich zusammenarbeiten. Neuer, der mit 40 Jahren immer noch zu den besten Torhütern der Welt zählt, hat sich trotz seines Alters für das Turnier qualifiziert.

Die Entscheidung des Bundestrainers Julian Nagelsmann, Neuer zu nominieren, wurde jedoch nicht von allen begrüßt. Der frühere DFB-Kapitän Philipp Lahm äußerte Kritik an der Nominierung. Im Interview mit der Bild sagte Lahm: Ich finde es schwierig, einen 40-jährigen Torhüter zu nominieren, wenn es junge, talentierte Torhüter wie Marc-André ter Stegen oder Alexander Nübel gibt. Lahm, der selbst 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde, betonte gleichzeitig, dass Neuers Erfahrung und Klasse unbestritten seien.

Dennoch plädiert er für einen Generationenwechsel im Tor. Die Diskussion um die Torhüterposition wird die deutsche Nationalmannschaft bis zum Turnierbeginn begleiten. Kimmich hingegen steht voll hinter seinem Teamkollegen. Er kennt Neuers Fähigkeiten aus unzähligen gemeinsamen Spielen und Trainingseinheiten.

Der 31-Jährige ist überzeugt, dass Neuer auch bei der WM in Nordamerika eine entscheidende Rolle spielen wird. Die Mischung aus Erfahrung und Jugend könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Kimmich selbst übernimmt nun erstmals bei einem großen Turnier die Kapitänsrolle in der Nationalmannschaft. Das DFB-Team tritt mit einem starken Kader an, der auf einige Positionen noch finale Entscheidungen erfordert.

Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig, und die Spieler sind bereit, für den Titel zu kämpfen. Die scherzhafte Ansage von Kimmich an Neuer zeigt, dass die Stimmung im Team gut ist und die Hierarchien klar sind, auch wenn sie auf dem Platz mal kurz getauscht werden





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