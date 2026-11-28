Der FC Bayern gewinnt auch das dritte Pflichtspiel in Serie nicht. Der Rückstand auf Borussia Dortmund könnte wachsen.

Der FC Bayern gewinnt auch das dritte Pflichtspiel in Serie nicht. Der Rückstand auf Borussia Dortmund könnte wachsen. Roter Aussetzer von Joshua Kimmich und der nächste Dämpfer am Ende einer turbulenten Woche: Der FC Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe und hat mit einem stark durchwachsenen Auswärtsauftritt beim Hamburger SV weiteren Diskussionsstoff geliefert.

Das enorm ersatzgeschwächte Team von Trainer Vincent Kompany musste sich drei Tage nach dem Champions-League-Rückschlag in Lille und inmitten der öffentlichen Debatten um Jamal Musiala mit einem 0:0 bei den Hanseaten begnügen – auch, weil Kimmich sich Ende der ersten Hälfte einen unnötigen Platzverweis einhandelte. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft griff Alexander Rössing-Lelesiit nach einer Provokation in die Haare und musste vorzeitig duschen .

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Der HSV feierte vor 57.100 Zuschauern am elften Spieltag ein gelungenes Comeback von Mario Vuskovic nach vier Jahren Dopingsperre, verpasste aber die Chance auf den ersten Erfolg gegen die Bayern seit 17 Jahren. Die Hamburger bauten in Überzahl nicht genügend Druck auf. Verletzte Topstars um Weltfußballer Harry Kane, eine 1:2-Niederlage bei OSC Lille und neue Äußerungen zur schwierigen Situation von Musiala – es war jede Menge los beim deutschen Branchenprimus vor dem Klassiker beim HSV.