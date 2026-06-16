Kimmich: "Unfassbar wichtig" war WM-Start mit positiver Erfahrung

Niemandem in der deutschen Nationalmannschaft war die Erleichterung über das 7:1 zum WM-Start gegen Curaçao stärker anzusehen als dem Kapitän. Joshua Kimmich hat bisher an Weltmeisterschaften teilgenommen und zweimal in der Vorrunde das WM-Aus gegeben. Die Generation Kimmich steht für den Tiefpunkt der DFB-Historie. Kimmich selbst ist sein größter Kritiker. Er sieht die Auftakterfolg der deutschen Mannschaft als unfassbar wichtig. Der Druck auf die letzten beiden WM-Turnieren hat sich aufgestaut, als sie jeweils das erste Spiel verloren haben. Erstmals führt Kimmich die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän in ein WM-Turnier. Parallel läuft derzeit in der ZDF-Mediathek die bereits vierte Dokumentation, für die Kimmich den Kamera-Teams sein Leben geöffnet hat. Ihre Titel sagen viel über die Entwicklung des Bayern-Stars in diesem neunjährigen Zeitraum aus – und über seine Selbstwahrnehmung. Die Reihe startete mit der BILD-Produktion „Glaub an Dich!“ (2017). Danach folgten „Joshua Kimmich“ (2020), „Anführer und Antreiber“ (2024) sowie nun „Kapitän Kimmich“ (2026). Der Name der aktuellen Episode der Tetralogie hätte auch lauten können: „Der neue Kimmich".

Niemandem in der deutschen Nationalmannschaft war die Erleichterung über das 7:1 zum WM-Start gegen Curaçao stärker anzusehen als dem Kapitän . Joshua Kimmich (31) hat bisher an Weltmeisterschaft en teilgenommen und zweimal in der Vorrunde das WM-Aus gegeben.

Die Generation Kimmich steht für den Tiefpunkt der DFB-Historie. Kimmich selbst ist sein größter Kritiker. Er sieht die Auftakterfolg der deutschen Mannschaft als unfassbar wichtig. Der Druck auf die letzten beiden WM-Turnieren hat sich aufgestaut, als sie jeweils das erste Spiel verloren haben.

Erstmals führt Kimmich die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän in ein WM-Turnier. Parallel läuft derzeit in der ZDF-Mediathek die bereits vierte Dokumentation, für die Kimmich den Kamera-Teams sein Leben geöffnet hat. Ihre Titel sagen viel über die Entwicklung des Bayern-Stars in diesem neunjährigen Zeitraum aus – und über seine Selbstwahrnehmung. Die Reihe startete mit der BILD-Produktion „Glaub an Dich!

“ (2017). Danach folgten „Joshua Kimmich“ (2020), „Anführer und Antreiber“ (2024) sowie nun „Kapitän Kimmich“ (2026). Der Name der aktuellen Episode der Tetralogie hätte auch lauten können: „Der neue Kimmich“. Kimmich ist gereift.

Früher schrie er seine Mitspieler auf dem Feld an, um sie besser zu machen. Heute redet er mit ihnen, fiel seinem Trainer beim FC Bayern, Vincent Kompany (40), der Entwicklungsschritt seines Leaders auf. Ein fast noch engeres Verhältnis pflegt Kimmich vielleicht sogar zu Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Nagelsmann gab seiner Mannschaft vor der EM 2024 das Motto „Wir kicken“ aus.

Nach dem 7:1 scherzte der Trainer, das neue Motto für die WM 2026 könnte der Titel des Malle-Hits „Der Zug hat keine Bremse“ sein, der nach Abpfiff im WM-Stadion von Houston gespielt wurde. Das tatsächliche Motto hat Nagelsmann seinen DFB-Stars bereits vor dem Turnier in einer Ansprache verkündet. Es lautet: „Das Entscheidendste ist, was wir als Nächstes tun!





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