Kimmich-Verlängerung: Bayern-Star nimmt Ratschlag mit nach Hause

Joshua Kimmichs Vertrag läuft im Sommer aus, doch die Zeichen stehen auf Verlängerung. Der Bayern-Kapitän reagierte mit Humor auf Fragen zu seiner Zukunft und Sportvorstand Max Eberl deutete eine nahende Einigung an.

Joshua Kimmich's Vertrag läuft im Sommer aus - doch die Anzeichen stehen auf eine Verlängerung des Bayern-Kapitäns. Kimmich selbst reagierte mit großer Lockerheit und Humor auf Fragen zu seiner Zukunft beim FC Bayern. \„Was wäre denn Ihr Ratschlag?“, fragte der 30-Jährige ZDF-Reporter Boris Büchler, als dieser ihn nach dem 0:0 im Topspiel bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen wegen einer möglichen Vertragsverlängerung löcherte.

Als Büchler ihm zum Verbleib in München riet, lachte Kimmich: „Ich nehme den Ratschlag mit nach Hause.“\Der Vertrag von Kimmich läuft beim deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer aus, die Münchner würden gerne verlängern - und sind in den Verhandlungen mit ihrem Anführer wohl auf einem guten Weg. Sportvorstand Max Eberl hatte bereits vor der Partie eine nahende Einigung angedeutet. Die Münchner müssten die Verlängerung „noch über die Ziellinie bringen“, sagte Eberl bei Sky. Einen Tag nach der wegweisenden Vertragsverlängerung mit Offensivjuwel Jamal Musiala bis 2030 hoffe er, „dass wir den nächsten Sack zuziehen können“. Kimmich selbst mache seine Entscheidung „nicht von einem Spieler abhängig. Aber ich habe vor ein paar Wochen ja mal gesagt, dass es auch wichtig ist zu sehen, was im Verein passiert“, sagte Kimmich: „Dazu gehört natürlich auch die ein oder andere Personalie. Das Bild wird klarer.“ Die Bayern hatten zuletzt neben Musiala auch mit Kapitän Manuel Neuer und Linksverteidiger Alphonso Davies verlängert





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

JOSHUA KIM MICH FC BAYERN VERTRAGSVERLÄNGERUNG MAX EBERL BAYER LEVERKUSEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern München im Transferfieber: Davies-Verlängerung, Kimmich-Interesse und weitere NeuigkeitenDer FC Bayern München ist in der Transferphase: Vertragsverhandlungen mit Alphonso Davies, Interesse von Liverpool an Joshua Kimmich, mögliche Innenverteidiger-Verstärkungen und der Wechsel von Tom Bischof - alle Details im Überblick.

Weiterlesen »

FC-Bayern-Vertragsverlängerungen: Reschke wiederspricht Kahn und rät zu Kimmich-VerlängerungMichael Reschke spricht in 'Heute im Stadion' über die Vertragverlängerungen beim FC Bayern.

Weiterlesen »

Hamann glaubt nicht an Kimmich-Verlängerung beim FC Bayernidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Weiterlesen »

Hamann glaubt nicht an Kimmich-Verlängerung beim FC BayernWie geht es weiter bei Joshua Kimmich? Bleibt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalelf den Münchnern treu oder lockt ein anderer Topclub? Experte Dietmar Hamann macht den Bayern wenig Hoffnung.

Weiterlesen »

Hamann glaubt nicht an Kimmich-Verlängerung beim FC BayernWie geht es weiter bei Joshua Kimmich? Bleibt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalelf den Münchnern treu oder lockt ein anderer Topclub? Experte Dietmar Hamann macht den Bayern wenig Hoffnung.

Weiterlesen »

FC Bayern hofft auf Verlängerung mit Joshua KimmichDer FC Bayern München arbeitet an der Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich. Sportvorstand Max Eberl zeigte sich optimistisch und betonte, dass man mit dem Mittelfeldspieler sehr gute Gespräche geführt habe.

Weiterlesen »