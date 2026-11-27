Joshua Kimmich kritisiert öffentlich die Bayern-Bosse Hoeneß und Rummenigge in der Musiala-Affäre, während die Mannschaft mit vielen Verletzungen kämpft.

Die internen Spannungen innerhalb des FC Bayern München haben sich deutlich zugespitzt. Kapitän Joshua Kimmich hat sich in der aktuellen Krise klar auf die Seite von Stammspieler Jamal Musiala gestellt und dabei die Führungsetage des Vereins direkt kritisiert. Diese Positionierung erfolgt vor dem Hintergrund einer schwächelnden sportlichen Leistung und einer hohen Verletzungsmeldung.

Kimmich kontert Attacken der Vereinsführung

Die Worte von Kimmich sind eine direkte Reaktion auf die öffentliche Attacke der beiden Spitzenfunktionäre Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gegen den jungen Star. Hoeneß und Rummenigge hatten die Situation rund um Musiala bereits scharf kommentiert, was innerhalb des Teams für Unruhe sorgte. Kimmich hat nun in der Mixed-Zone nach den Spielen deutlich Stellung bezogen und sein Statement als Kapitän abgegeben. Journalisten und Sportexperten werten diese Worte als beeindruckenden Akt der Loyalität gegenüber dem Spieler, der sich nun von der Führungsebene unterstützt fühlt.

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Sportliche Schwächephase der Rekordmeister

Die Kritik an den Strukturen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Münchner auf dem Feld erhebliche Probleme haben. In der Bundesliga reichte es zuletzt nur zu einem unglücklichen 1:1 Remis gegen den 1. FC Köln. Im europäischen Wettbewerb folgte daraufhin eine deutliche Niederlage gegen den französischen Vertreter Lille OSC. Diese Ergebnisse zeigen, dass der Rekordmeister aktuell nicht die gewohnte Dominanz aufweist und Punkte liegen lässt, wo sie unbedingt benötigt werden.

Massive Verletzungssorgen belasten das Kader

Zu den sportlichen Defiziten gesellen sich massive personelle Engpässe, die das Trainerteam vor große Herausforderungen stellen. Eine lange Liste an Superstars und Schlüsselspielern fällt aktuell verletzungsbedingt aus. Dazu zählen die angreifenden Talente Harry Kane und Michael Olise sowie der erfahrene Torwart Manuel Neuer. Auch Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies stehen nicht zur Verfügung. Diese Abwesenheiten schwächen die taktische Vielfalt und die Tiefenstaffelung der Mannschaft erheblich, was sich direkt in den aktuellen Ergebnissen widerspiegelt.

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Rückrunden-Chance für den BVB genutzt

Die aktuellen Schwierigkeiten bei den Bayern werden von Beobachtern als Chance für den direkten Konkurrenten interpretiert. Jörg Weiler, ein erfahrener Reporter für den BVB, betont, dass sich die Dortmunder stabiler präsentieren als die Münchner. Sollte der BVB bis zur Winterpause die meisten seiner Spiele gewinnen, könnte er einen Vorsprung von bis zu fünf Punkten herausholen. Ein solcher Abstand wäre in der Rückrunde oft ausreichend, um den Titelgewinn selbstbestimmt zu gestalten.

Analysen zur Lage im Münchner Lager

Michael Makus, der BILD-Sportchef West, urteilt scharf, dass der BVB aktuell titelreifer wirke als der FC Bayern. Er verweist darauf, dass sich die Münchner abseits des Platzes selbst zerlegen und die Führung nicht zusammenhält. Makus betont, dass das Team durch die vielen Verletzungen wie Kane und Co. auch auf dem Platz Probleme bekommt. Die Kombination aus internen Konflikten und personellen Ausfällen hat die Situation für den Rekordmeister angespannt, während die Konkurrenz lauert.