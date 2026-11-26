Joshua Kimmich kritisiert die Veröffentlichung schlechter Spielnoten für Jamal Musiala beim FC Bayern. Der Kapitän plädiert für menschlichen Umgang und Verständnis nach der langen Verletzungspause des Stars.

Der FC Bayern München hat nach der 1:2-Niederlage in der Champions League mit Lille scharfe Kritik von Kapitän Joshua Kimmich erlebt. Der Mittelfeldchef distanzierte sich öffentlich von der internen oder externen Bewertung der Spielerleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit den als hart empfundenen Noten für Star-Stürmer Jamal Musiala. Kimmich nannte die Art der Kritik an Musiala ein absolutes No-Go und betonte, dass der Mensch immer größer sein müsse als der Spieler oder der Verein.

Interner Konflikt um Spielnoten und Leistungsbewertung

Die Situation eskalierte nach der Veröffentlichung von drei Fünfernoten für einige Starspieler des Rekordmeisters, was in der Öffentlichkeit und innerhalb der Mannschaft für Unmut sorgte. Kimmich verwies auf das direkte Gespräch zwischen der Vereinsführung und dem Beraterteam von Jamal Musiala, das am Dienstag zu einem Burgfrieden führte. Dieser diplomatische Schritt sollte die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit legen, doch der Kapitän kritisierte weiterhin das Vorgehen der Klubspitze. Er betonte, dass solche Konflikte niemals auf dem Rücken eines einzelnen Spielers ausgetragen werden dürften, da dies der Identität des Clubs nicht entspreche.

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Kimmich plädiert für Verständnis bei Verletzungspause

Joshua Kimmich stellte die Leistung von Jamal Musiala in den Kontext der vergangenen anderthalb Jahre, die von zahlreichen Verletzungen geprägt waren. Der Kapitän erinnerte daran, dass Musiala uns während der EURO getragen habe und sich danach als einer der wichtigsten Spieler erwiesen habe. Nachdem er seinen Vertrag verlängert und die prestigeträchtige Nummer 10 beim FC Bayern sowie beim DFB erhalten habe, sei der Anspruch auf Top-Niveau logisch. Doch die Krankheit und die massive Verletzung pausierten diese Entwicklung. Kimmich erklärte, dass es verständlich sei, dass Musiala nicht seit Monaten vier oder fünf Spiele am Stück bestreiten konnte und daher nicht auf seinem gewohnten Level sei.

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Unterscheidung zwischen sportlicher Kritik und persönlicher Angriffe

Während sportliche Kritik an der Leistung generell legitim sei und vom Verein sowie den Spielern hingenommen werden müsse, grenzte Kimmich dies scharf von persönlichen Angriffen ab. Er bezeichnete die Art und Weise, in der über die Probleme von Musiala diskutiert wurde, als völlig unverständlich. Kimmich und seine Mitspieler stünden zu 100 Prozent hinter ihrem Kollegen und glaubten fest daran, dass er sein Top-Niveau wieder erreichen werde. Statt auf Wunder zu hoffen, sei Geduld gefordert. Das Wichtigste sei, dass Musiala jeden Tag auf der Säbener Straße erscheine, den Fußball genieße und spüre, dass die Mannschaft ihn voll unterstützt.

Ausblick: Aufbau von Vertrauen nach der Krise

Der Kapitän ist überzeugt, dass das Verhältnis zwischen Musiala und dem Klub trotz der aktuellen tensions wiederherstellbar ist. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass Vertrauen in solch komplexen Situationen nach einer Phase der Unsicherheit und der öffentlichen Kritik wieder aufgebaut werden könne. Der Fokus liegt nun darauf, die mentale und physische Gesundheit des Spielers zu sichern, anstatt ihn durch externe Bewertungen unter Druck zu setzen. Die Gemeinschaft im Verein soll solidarisieren, um gemeinsam den Weg zurück zur internationalen Spitze zu finden, ohne einzelne Akteure zu isolieren.